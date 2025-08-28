林宜敬：盼助數位產業賺大錢 形成正向循環

準數發部長林宜敬今天表示，將持續推動人工智慧（AI）產業、資安韌性、打詐等施政重點，強化數位政府建設，盼數位產業幫助台灣解決各項問題同時，也能賺到大錢，形成正向循環。

行政院今天舉行「行動創新AI內閣2.0發布記者會」，由行政院長卓榮泰親自揭曉內閣新人事，林宜敬與準數發部政務次長侯宜秀與會致詞。

林宜敬表示，數發部將在前任部長黃彥男打下的基礎上，持續以AI產業、資安韌性、打詐作為施政重點，同時也會強化數位政府方面的建設。

林宜敬說明，綜觀全世界高科技歷史，軟體產業的突破、創新與發展，通常來自於民間產業，而數發部最重要的職責，就是創造一個最適合台灣高科技數位產業發展的環境，希望數位產業在幫助台灣解決各項問題時，也能賺到大錢，且不要製造出新的問題，形成正向循環。

侯宜秀表示，從民間走入政府，對自己來說是非常大的挑戰。她提及，若從百年以後回頭看，台灣已經在「AI新文明」的核心裡面，台灣的半導體產業已是重中之重，同時也希望不只是半導體產業，其他產業也可被記住，希望讓台灣成為最會用AI的國家，以民主的方式運用AI。

林宜敬是美國布朗大學電腦科學博士、台灣大學資訊工程系學士，曾任艾爾科技創辦人兼執行長、印刻文學生活誌專欄作家、趨勢科技新產品研發部協理等職務。

侯宜秀本業為律師，亦擔任台灣人工智慧學校基金會秘書長，致力推動AI的普及與全民化。

