卓榮泰勉張惇涵入閣：府如高山守碉堡少遇敵人 政院每天渡河搶灘

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院長卓榮泰（左）今率多位準內閣成員亮相。記者黃婉婷／攝影
行政院長卓榮泰（左）今率多位準內閣成員亮相。記者黃婉婷／攝影

行政院昨天公布16人內閣異動名單，行政院長卓榮泰今率多位準內閣成員亮相。他致詞時提到，未來將要求內閣團隊加速行動、積極任事，力拚有感施政，回應國人在這段時間對執政團隊的指教與要求，「我們必須一一面對」。

行政院昨天公布內閣異動名單，並於今日上午11時舉行「行動創新AI內閣2.0」記者會，卓榮泰、行政院副院長鄭麗君率新團隊亮相。

卓榮泰說，自己抱持既期待且激動的心情，邀請各領域專家加入團隊，對他們都是人生境遇上的極大挑戰，必須調整工作、說服家庭，及強化心理狀態，還要儲備體力，才能快速整合，發揮團隊合作精神組成「行動AI內閣2.0」，用最快速度整隊。

卓榮泰接著介紹與會官員，他先看向身旁的龔明鑫說道，龔是總體經濟專家，轉任經濟部長，相信能對高科技企業、中小微企業多元振興，以及水利、能源等民生建設發揮長才，而來自中研院的國發會主委葉俊顯，是個體經濟專家，相信龔、葉合作能在經濟議題中有更深入、周延的看法。

他並讚許準行政院秘書長張惇涵，歷經中央地方的行政政務經驗，過去曾待過總統府，總統府如同在高山上守碉堡，敵人難得冒出頭來，但行政院每天都在渡河搶灘，戰鬥工作氣息不同，期許他能增加團隊戰力，增添改革、年輕新氣息。

自次長升任數位部長的林宜敬，卓榮泰說，在科技AI世代，數發部能提供工具，也投入資安建設，也與詐騙集團鬥智助攻打詐，相信林對業務嫻熟，能承擔重擔；至於準衛福部長石崇良，他說，無論在衛生醫療、長照、健保制度改革及醫藥及護理人員補充，他都對石寄予厚望，相信能展現「即戰力」。

卓揆接續提到，準數發部次長侯宜秀來自台灣人工智慧學校，盼對方能將過去教她的內容，提供給社會共同學習，並期許教育部次長劉國偉肩負培育國家科技AI人才的責任。

對於前職棒選手陳義信出任原民會副主委，卓揆打趣稱，陳義信過去被稱為「假日飛刀手」，但未來沒有假日，「每天都要拉弓，投出好球」。

此外，體育部長李洋因海外行程未能參與，屆時將於9月9日運動部掛牌亮相，卓揆也對鄭世忠、黃啟煌兩名準體育部次長保有期待；他也提到「防疫五月天」的準衛福部次長莊人祥，相信能協助石崇良，基於現有公衛基礎、健保制度下，預先做好防疫一體工作。

