藍白批內閣小風吹做個樣子 卓榮泰：給我們時間「我有信心」

行政院長卓榮泰今率多位準內閣成員亮相，面對藍營質疑內閣團隊小風吹，次長換得比部長多，卓回應，他明白，任何調整都無法滿足對內閣團隊有批評意見的人，他虛心請求外界給新團隊時間，當新隊形調整出來時，那就是個新團隊，而不是小調整，「給我們時間，我有信心」。

行政院上午11時舉行「行動創新AI內閣2.0發布記者會」，包含卓榮泰、行政院副院長鄭麗君、行政院秘書長龔明鑫（準經濟部長）、發言人李慧芝、準行政院秘書長張惇涵、準行政院政委兼國發會主委葉俊顯、準衛福部長石崇良、準數位部長林宜敬。

以及準衛福部常務次長莊人祥、準教育部政務次長劉國偉、準數發部政務次長侯宜秀、準環境部政務次長謝燕儒、準運動部政務次長鄭世忠，及準原住民族委員會副主委陳義信出席。

此外，由於準行政院副秘書長阮昭雄和準運動部常務次長洪志昌在立法院備詢未能出席；準運動部長李洋、準運動部政務次長黃啟煌，以及準僑務委員會副委員長李妍慧因不在國內因此未能與會。

