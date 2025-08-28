快訊

藍白批內閣小風吹做個樣子 卓榮泰：給我們時間「我有信心」

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院長卓榮泰今率多位準內閣成員亮相。

行政院卓榮泰今率多位準內閣成員亮相，面對藍營質疑內閣團隊小風吹，次長換得比部長多，卓回應，他明白，任何調整都無法滿足對內閣團隊有批評意見的人，他虛心請求外界給新團隊時間，當新隊形調整出來時，那就是個新團隊，而不是小調整，「給我們時間，我有信心」。

行政院上午11時舉行「行動創新AI內閣2.0發布記者會」，包含卓榮泰、行政院副院長鄭麗君、行政院秘書長龔明鑫（準經濟部長）、發言人李慧芝、準行政院秘書長張惇涵、準行政院政委兼國發會主委葉俊顯、準衛福部長石崇良、準數位部長林宜敬

以及準衛福部常務次長莊人祥、準教育部政務次長劉國偉、準數發部政務次長侯宜秀、準環境部政務次長謝燕儒、準運動部政務次長鄭世忠，及準原住民族委員會副主委陳義信出席。

此外，由於準行政院副秘書長阮昭雄和準運動部常務次長洪志昌在立法院備詢未能出席；準運動部長李洋、準運動部政務次長黃啟煌，以及準僑務委員會副委員長李妍慧因不在國內因此未能與會。

團隊 行政院 卓榮泰 龔明鑫 張惇涵 石崇良 林宜敬

相關新聞

內閣16人異動 賴總統：4個優先目標 盼更符合社會期待

大罷免失敗後，行政院啟動內閣改組。賴清德總統今天表示，希望內閣重新調整之後，能夠以四個優先作為目標，第一是經濟發展優先，...

「醫生搖籃」嘉中傑出校友薛瑞元、邱泰源先後掌衛福部 任期都沒2年

國立嘉義高中素有「醫師搖籃」美譽，校友遍布台灣醫界。即將卸任的衛福部長邱泰源，以及前任部長薛瑞元，都是嘉中傑出校友醫師，...

卓榮泰勉張惇涵入閣：府如高山守碉堡少遇敵人 政院每天渡河搶灘

行政院昨天公布16人內閣異動名單，行政院長卓榮泰今率多位準內閣成員亮相。他致詞時提到，未來將要求內閣團隊加速行動、積極任...

藍白批內閣小風吹做個樣子 卓榮泰：給我們時間「我有信心」

行政院長卓榮泰今率多位準內閣成員亮相，面對藍營質疑內閣團隊小風吹，次長換得比部長多，卓回應，他明白，任何調整都無法滿足對...

內閣小幅度改組 國教盟針對李洋等3名新閣員提3點期待

行政院今公布16名新閣員名單，國教行動聯盟針對衛福部長石崇良、教育部政務次長劉國偉、運動部長李洋，提出3點期待，包含加強...

新部會首長今亮相 黃國昌嗆笑話：鬥爭內閣繼續撕裂台灣

行政院長卓榮泰今天公布內閣異動名單，民眾黨立法院黨團總召黃國昌表示，如果這樣的幅度被稱為內閣改組，「真的是一場大笑話」，...

