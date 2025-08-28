內閣小幅度改組 國教盟針對李洋等3名新閣員提3點期待

行政院今公布16名新閣員名單，國教行動聯盟針對衛福部長石崇良、教育部政務次長劉國偉、運動部長李洋，提出3點期待，包含加強早療通報、評估與轉介，發展適應體育，以及加強大專生校外實習保障。國教盟期待新內閣「務實、傾聽」，將弱勢兒少權益及需求列為施政重心。

石崇良接掌衛福部，國教盟表示，近年「情緒障礙」學生更呈現約4成的增幅，前端早篩到後端療育的定義與追蹤不一、跨部會資料難以銜接，家庭與學校多耗在奔波與等待中。盼新部長讓孩子早療通報、評估到轉介、治療更快速，院內團隊有足夠的照護與教學誘因，並用更友善的給付與人力支持，留住兒科與物理、語言、職能、心理治療相關專業人才，不再被動流向院外市場。

另外，國教盟認為，現行對於身心障礙運動推廣與校園適應體育的投入，在整體教育資源中占比偏低，值得更積極的關照與資源挹注。對此，期待新任運動部長李洋把「適應體育」放進每個學校，讓學校更容易取得合適器材與課程，透過師培與在職進修讓老師更瞭解孩子身心差異。

針對接任教育部政務次長的劉國偉，國教盟說，目前大專學生在校外實習期間的身分定位模糊不清，既不完全是學生，也未被明確納入勞基法保障，導致校外實習生在勞動權益上處於法律的灰色地帶，增加了相關事故的風險。現行專科以上學校產學合作實施辦法，對最低報酬、獨立申訴、跨部會稽查與跨境保險等仍有缺口，也讓境外生面臨語言與資訊不對稱風險。

國教盟表示，期待劉國偉落實保障實習生權益，加速推動「學生校外實習專法」立法，以提供實習學生全面的權益保護，讓「學習」與「勞動」同時被看見與被保護。

國教盟強調，接下來願與各部會攜手，建立固定而開放的對話機制，將第一線人員經驗與感受化為政策細節，讓每個孩子在健康、學習與運動上都不被落下。

