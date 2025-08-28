快訊

台南早產兒平安抵林口長庚畫面曝 院方：直接送新生兒加護病房治療

台南早產女嬰「小平安」轉院林口長庚！國道紅斑馬全程接力護送已抵達

一般性補助款爭議未歇…蔣萬安再轟政院：重演前瞻重綠輕藍 不能接受

內閣小幅度改組 國教盟針對李洋等3名新閣員提3點期待

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
國教行動聯盟對新內閣閣員提出3點期待，包含加強早療通報、評估與轉介，發展適應體育，以及加強大專生校外實習保障。圖為國教盟理事長王瀚陽。本報資料照片
國教行動聯盟對新內閣閣員提出3點期待，包含加強早療通報、評估與轉介，發展適應體育，以及加強大專生校外實習保障。圖為國教盟理事長王瀚陽。本報資料照片

行政院今公布16名新閣員名單，國教行動聯盟針對衛福部長石崇良、教育部政務次長劉國偉運動部李洋，提出3點期待，包含加強早療通報、評估與轉介，發展適應體育，以及加強大專生校外實習保障。國教盟期待新內閣「務實、傾聽」，將弱勢兒少權益及需求列為施政重心。

石崇良接掌衛福部，國教盟表示，近年「情緒障礙」學生更呈現約4成的增幅，前端早篩到後端療育的定義與追蹤不一、跨部會資料難以銜接，家庭與學校多耗在奔波與等待中。盼新部長讓孩子早療通報、評估到轉介、治療更快速，院內團隊有足夠的照護與教學誘因，並用更友善的給付與人力支持，留住兒科與物理、語言、職能、心理治療相關專業人才，不再被動流向院外市場。

另外，國教盟認為，現行對於身心障礙運動推廣與校園適應體育的投入，在整體教育資源中占比偏低，值得更積極的關照與資源挹注。對此，期待新任運動部長李洋把「適應體育」放進每個學校，讓學校更容易取得合適器材與課程，透過師培與在職進修讓老師更瞭解孩子身心差異。

針對接任教育部政務次長的劉國偉，國教盟說，目前大專學生在校外實習期間的身分定位模糊不清，既不完全是學生，也未被明確納入勞基法保障，導致校外實習生在勞動權益上處於法律的灰色地帶，增加了相關事故的風險。現行專科以上學校產學合作實施辦法，對最低報酬、獨立申訴、跨部會稽查與跨境保險等仍有缺口，也讓境外生面臨語言與資訊不對稱風險。

國教盟表示，期待劉國偉落實保障實習生權益，加速推動「學生校外實習專法」立法，以提供實習學生全面的權益保護，讓「學習」與「勞動」同時被看見與被保護。

國教盟強調，接下來願與各部會攜手，建立固定而開放的對話機制，將第一線人員經驗與感受化為政策細節，讓每個孩子在健康、學習與運動上都不被落下。

實習 李洋 劉國偉 石崇良 運動部

延伸閱讀

傳放棄3000萬元商業代言費！李洋接首任運動部長代價大

李洋掌運動部 林郁婷曝他人格特質：對我們來說是希望

石崇良接衛福部長 護理界按讚、盼解決護理痛點

羽球／李洋出任運動部長 奧運搭檔王齊麟發文：對他充滿信心

相關新聞

內閣16人異動 賴總統：4個優先目標 盼更符合社會期待

大罷免失敗後，行政院啟動內閣改組。賴清德總統今天表示，希望內閣重新調整之後，能夠以四個優先作為目標，第一是經濟發展優先，...

「醫生搖籃」嘉中傑出校友薛瑞元、邱泰源先後掌衛福部 任期都沒2年

國立嘉義高中素有「醫師搖籃」美譽，校友遍布台灣醫界。即將卸任的衛福部長邱泰源，以及前任部長薛瑞元，都是嘉中傑出校友醫師，...

卓榮泰勉張惇涵入閣：府如高山守碉堡少遇敵人 政院每天渡河搶灘

行政院昨天公布16人內閣異動名單，行政院長卓榮泰今率多位準內閣成員亮相。他致詞時提到，未來將要求內閣團隊加速行動、積極任...

藍白批內閣小風吹做個樣子 卓榮泰：給我們時間「我有信心」

行政院長卓榮泰今率多位準內閣成員亮相，面對藍營質疑內閣團隊小風吹，次長換得比部長多，卓回應，他明白，任何調整都無法滿足對...

內閣小幅度改組 國教盟針對李洋等3名新閣員提3點期待

行政院今公布16名新閣員名單，國教行動聯盟針對衛福部長石崇良、教育部政務次長劉國偉、運動部長李洋，提出3點期待，包含加強...

新部會首長今亮相 黃國昌嗆笑話：鬥爭內閣繼續撕裂台灣

行政院長卓榮泰今天公布內閣異動名單，民眾黨立法院黨團總召黃國昌表示，如果這樣的幅度被稱為內閣改組，「真的是一場大笑話」，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。