新部會首長今亮相 黃國昌嗆笑話：鬥爭內閣繼續撕裂台灣

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨立法院黨團總召黃國昌。記者曾原信／攝影
民眾黨立法院黨團總召黃國昌。記者曾原信／攝影

行政院長卓榮泰今天公布內閣異動名單，民眾黨立法院黨團總召黃國昌表示，如果這樣的幅度被稱為內閣改組，「真的是一場大笑話」，所謂驍勇善戰、功在黨國的部長留任，其他沒有戰力的首長就被換掉，顯現鬥爭內閣還要繼續追殺在野黨、撕裂台灣社會。

行政院上午舉行「行動創新AI內閣2.0發布記者會」，卓榮泰率領多位內閣新成員首度亮相，包括準國發會主委葉俊顯、準衛福部長石崇良、準數發部長林宜敬、準衛福部次長莊人祥、準教育部次長劉國偉、準數發部次長侯宜秀、準環境部次長謝燕儒、準運動部次長鄭世忠、準原民會副主委陳義信等人。

黃國昌稍早在立法院受訪時表示，卓榮泰不僅是在小圈圈裡面找人，如果這樣的幅度被稱為內閣改組，「真的是一場大笑話」，部分部會首長掌握手上權力，過去這段時間撕裂台灣社會、抹紅抹黑在野黨，「這些部長沒有一個被換掉，卓榮泰的用人標準是什麼？」

黃國昌指出，內政部長劉世芳驍勇善戰，陪同卓榮泰下鄉點名民眾黨「吃台灣米做中國鬼」；法務部長鄭銘謙功在黨國、控制司法檢調，幫助民進黨追殺政治競爭對手；衛福部次長呂建德在首波大罷免過後，聲稱「剿匪尚未成功」還想要繼續剿匪，這些人選非常好用一定要留任。

黃國昌表示，反觀衛福部長邱泰源等人沒有戰力，不敢站出來說要剿匪、批評在野黨立委，對於民進黨來說一點用都沒有，這種人選就要被換掉。

黃國昌說，這次所謂的內閣改組，根本就是一場大笑話，充分顯現從卓榮泰到賴清德總統，目前擺出來的鬥爭內閣，未來還要繼續鬥爭、追殺在野黨，進而撕裂台灣社會，這就是重新調整內閣成員所展現出來的意義。

內閣 卓榮泰 黃國昌

