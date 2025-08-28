卓內閣改組16人 賴總統揭三特色：年輕、專業、有經驗

內閣改組議題引發各界熱議，行政院27日公布新閣員16人名單。對此賴清德總統28日受訪時表示，新閣員秉持三個特色，第一重用年輕人，例如李洋、張惇涵；第二重視專業，葉俊顯、龔明鑫；第三，重視經驗，例如石崇良、林宜敬。他祝福新內閣更符合社會期待。

賴清德總統28日上午前往圓山大飯店，出席第53屆「亞洲太平洋國會議員聯合會」（APPU）開幕典禮，會後接受媒體聯訪。這是823執政團隊策略重整後，賴總統第一次在出席活動時受訪。

媒體提問，行政院昨天公布新的內閣成員，外界覺得部份新閣員令人耳目一新？

賴總統表示，內閣已經上任一年多，加上國內外挑戰多，在這個時候內閣做調整，讓內閣更有行動力、更有行政效率、更能貼近民意，這是必要的。這次調整包括新成立的運動部，還有其他關部會，總共部長、次長有16人之多，秉持三個特色。

賴總統指出，第一，重用年輕人，所以運動部由兩屆奧運金牌李洋來擔任。行政院秘書長由張惇涵來擔任，他是我國歷史上最年輕的秘書長。

第二，重視專業，所以國發會主委由中經院前院長葉俊顯來擔任，經濟部長由龔明鑫來擔任。這兩位，一個是個體經濟的專家，一個是總體經濟的專家。

第三，重視經驗，可以持續推動各項工作。這是衛福部長由石崇良出任、數發部長由林宜敬擔任。

賴總統重申，希望整個內閣重新調整之後，能以四個優先做為目標。第一，經濟發展優先。第二，民生優先。第三，青年優先。第四，弱勢優先。他也祝福整個內閣，未來各項施政都能接近民意的要求，更符合社會的期待。

