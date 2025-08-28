內閣16人異動 賴總統：4個優先目標 盼更符合社會期待
大罷免失敗後，行政院啟動內閣改組。賴清德總統今天表示，希望內閣重新調整之後，能夠以四個優先作為目標，第一是經濟發展優先，第二是民生優先，第三是青年優先，第四是弱勢優先。
賴總統今早出席亞洲太平洋國會議員聯合會（APPU）開幕典禮，會後被問及內閣人事調整相關問題時表示，這次的調整包括新成立的運動部，還有其他的相關部會，總共有部長跟次長16位之多。
賴總統表示，內閣改組秉持三個特色，第一是重用年輕人，所以運動部長由兩屆奧運金牌李洋來擔任；行政院祕書長由張惇涵來擔任，張是我國歷史上最年輕的秘書長。另外也重視專業，所以國發會由中經院前院長葉俊顯來擔任，經濟部長由龔明鑫來擔任，一個是個體經濟的專家，一個是總體經濟的專家。此外也重視經驗，可以持續推動各項工作，衛福部長由石崇良來擔任，數發部長由林宜敬來擔任。
賴總統表示，希望整個內閣重新調整之後，能夠以四個優先作為目標，第一是經濟發展優先，第二是民生優先，第三是青年優先，第四是弱勢優先。賴總統說，祝福整個內閣未來能夠各項施政都能夠接近民意的要求，更符合社會的期待。
