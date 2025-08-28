快訊

柯建銘該卸任總召？賴清德表態：黨團改選會更符合社會期待

傳放棄1年3000萬元商業代言費 李洋接首任運動部長代價大

馬偕、彰基遭駭客勒索 調查局查CrazyHunter集團首腦為2陸籍人士

內閣16人異動 賴總統：4個優先目標 盼更符合社會期待

聯合報／ 記者周佑政張文馨／台北即時報導
賴清德總統。圖／聯合報系資料照片
賴清德總統。圖／聯合報系資料照片

大罷免失敗後，行政院啟動內閣改組。賴清德總統今天表示，希望內閣重新調整之後，能夠以四個優先作為目標，第一是經濟發展優先，第二是民生優先，第三是青年優先，第四是弱勢優先。

賴總統今早出席亞洲太平洋國會議員聯合會（APPU）開幕典禮，會後被問及內閣人事調整相關問題時表示，這次的調整包括新成立的運動部，還有其他的相關部會，總共有部長跟次長16位之多。

賴總統表示，內閣改組秉持三個特色，第一是重用年輕人，所以運動部長由兩屆奧運金牌李洋來擔任；行政院祕書長由張惇涵來擔任，張是我國歷史上最年輕的秘書長。另外也重視專業，所以國發會由中經院前院長葉俊顯來擔任，經濟部長由龔明鑫來擔任，一個是個體經濟的專家，一個是總體經濟的專家。此外也重視經驗，可以持續推動各項工作，衛福部長由石崇良來擔任，數發部長由林宜敬來擔任。

賴總統表示，希望整個內閣重新調整之後，能夠以四個優先作為目標，第一是經濟發展優先，第二是民生優先，第三是青年優先，第四是弱勢優先。賴總統說，祝福整個內閣未來能夠各項施政都能夠接近民意的要求，更符合社會的期待。

內閣 經濟發展

延伸閱讀

傳放棄3000萬元商業代言費！李洋接首任運動部長代價大

李洋掌運動部 林郁婷曝他人格特質：對我們來說是希望

石崇良接衛福部長 護理界按讚、盼解決護理痛點

羽球／李洋出任運動部長 奧運搭檔王齊麟發文：對他充滿信心

相關新聞

「醫生搖籃」嘉中傑出校友薛瑞元、邱泰源先後掌衛福部 任期都沒2年

國立嘉義高中素有「醫師搖籃」美譽，校友遍布台灣醫界。即將卸任的衛福部長邱泰源，以及前任部長薛瑞元，都是嘉中傑出校友醫師，...

李洋掌運動部 林郁婷曝他人格特質：對我們來說是希望

兩屆奧運羽球男子雙打金牌得主李洋，將出任運動部部長。好友、巴黎奧運女子拳擊金牌的台灣名將林郁婷送上祝福，她表示，能力愈大...

內閣小幅改組變換「隊形」能平眾怒？ 游盈隆：比較像障眼法、煙火秀

昨天行政院公布內閣小幅改組，台灣民意基金會董事長游盈隆表示，雖然人數多達16人，但特任官只有6人，真正重要部會只有3個，...

卓內閣改組16人 賴總統揭三特色：年輕、專業、有經驗

內閣改組議題引發各界熱議，行政院27日公布新閣員16人名單。對此賴清德總統28日受訪時表示，新閣員秉持三個特色，第一重用...

內閣16人異動 賴總統：4個優先目標 盼更符合社會期待

大罷免失敗後，行政院啟動內閣改組。賴清德總統今天表示，希望內閣重新調整之後，能夠以四個優先作為目標，第一是經濟發展優先，...

批內閣改組「無感」 蕭旭岑籲賴總統回歸憲法、開放兩岸交流

大罷免失敗後，行政院27日公布內閣16人異動名單，馬英九基金會執行長蕭旭岑28日表示，這是個「無感」的改組，並點名內政部...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。