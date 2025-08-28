大罷免失敗後，行政院27日公布內閣16人異動名單，馬英九基金會執行長蕭旭岑28日表示，這是個「無感」的改組，並點名內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀「該換但沒被換掉」，批評只是賴總統對兩次大挫敗，勉勉強強地虛應故事，沒有真的回應社會期待。他並呼籲賴總統應回歸憲法，開放兩岸交流，緩和兩岸關係。

蕭旭岑28日上午接受POP Radio「POP撞新聞」主持人黃暐瀚專訪表示，當總統的執政團隊遇到重大挫敗，如果沒有換行政院長，外界不會認為你在反省或檢討，而覺得是換湯不換藥，「賴清德是個不願意認輸的人，他如果換掉卓榮泰就代表他認輸，所以用擦邊球、很奇怪的改組向社會交代，可是我覺得這遠遠不夠。」

除了府院改組，民進黨中央及黨團也有所異動，包含前內政部長徐國勇接民進黨秘書長，黨團幹部陸續表態不續任，更傳出黨團醞釀連署改選總召，逼宮「萬年總召」柯建銘。

蕭旭岑說，「像這種全黨鬥一人的戲，我還真的沒有看過」，表示自己對柯建銘要不要下來沒有意見，但認為把所有責任推給柯建銘並不公道。他提到，如果沒有柯建銘，民進黨團的戰力絕對跟現在完全不一樣，他是唯一能夠在議事上用各種方式牽制住國民黨的一號人物，就國民黨來講，這是好事，當然，這是民進黨的家務事。

「內行人都知道，柯建銘是在幫賴清德圍事的，」蕭旭岑說，大罷免失敗的原因，是民進黨喪失自己的獨立性，被所謂「罷團」牽著走，民進黨自己的價值跟精神慢慢喪失，可是失敗之後，不敢去怪曹興誠、八炯，卻「反過來砍你的忠臣柯建銘」。他在廣告時間閒聊時也笑說，「沒想到有一天我會幫柯建銘講話。」

針對賴總統兩岸路線，蕭旭岑說，如果不想講國民黨的九二共識，就回歸憲法，不要再用「新兩國論」打擦邊球，去迫害陸配，或者在兩岸關係上做文章，應該要讓兩岸關係走向比較和緩；如果政治上不願意讓太多，至少先從民生、經濟、民間的交流開放開始，展現善意，讓兩岸不要那麼緊張。

他建議，比如開放陸客、陸生來台，或者像馬英九基金會去年，邀請馬龍這些大陸高校師生團來台，不要再去搞政治意識形態的鬥爭。他表示，動輒用「統戰」2個字阻止台灣年輕人到大陸交流，「這種念頭都應該去除。」

