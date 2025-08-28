卓榮泰11時率新閣員亮相 宣布AI行動內閣2.0啟動
行政院昨天公布16人內閣異動名單，行政院長卓榮泰今天上午11時將率多位準內閣成員亮相，說明行動創新AI內閣2.0正式啟動，期盼新團隊發揮專長、快速整合，用最好的效率與團隊精神打拚。
行政院今天上午11時將舉行「行動創新AI內閣2.0發布記者會」，包含卓榮泰、行政院副院長鄭麗君、行政院秘書長龔明鑫（準經濟部長）、發言人李慧芝、準行政院秘書長張惇涵、準行政院政委兼國家發展委員會主委葉俊顯、準衛生福利部長石崇良、準數位發展部長林宜敬、準衛福部常務次長莊人祥、準教育部政務次長劉國偉、準數發部政務次長侯宜秀、準環境部政務次長謝燕儒、準運動部政務次長鄭世忠，以及準原住民族委員會副主委陳義信都會出席。
據了解，準行政院副秘書長阮昭雄以及準運動部常務次長洪志昌因在立法院備詢，未能出席行政院記者會；準運動部長李洋、準運動部政務次長黃啟煌，以及準僑務委員會副委員長李妍慧因人不在國內，今天也未能隨同亮相。
