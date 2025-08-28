將卸任衛福部長 邱泰源：每天做好工作為國家努力

即將卸任的衛福部長邱泰源今天在立法院受訪談及卸任感想，他表示，每天做好自己的工作，為國家努力。媒體詢問是否感到委屈，邱泰源未正面回應，僅表示每一個角色都會做好照顧民眾的工作。

行政院昨天公布內閣人事調整名單，衛福部將由現任中央健康保險署長石崇良擔任部長，現任疾病管制署長莊人祥擔任常務次長。

立法院財政、內政、外交及國防、經濟、教育及文化、交通、司法及法制、社會福利及衛生環境委員會今天聯席審查114年度中央政府總預算追加預算案。即將卸任的邱泰源今天出席會議，並於會前接受媒體訪問。

媒體詢問，是否會給予石崇良祝福。邱泰源表示，祝福石崇良一切順利。

媒體追問是否感到委屈。邱泰源表示，他每一個角色都可以做好照顧民眾的工作。

