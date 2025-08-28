「醫生搖籃」嘉中傑出校友薛瑞元、邱泰源先後掌衛福部 任期都沒2年
國立嘉義高中素有「醫師搖籃」美譽，校友遍布台灣醫界。即將卸任的衛福部長邱泰源，以及前任部長薛瑞元，都是嘉中傑出校友醫師，學長學弟相繼登上衛福部長最高職位，堪稱嘉中傳統專業最佳見證。
去年5月20日新舊內閣交接，衛福部長薛瑞元交棒給邱泰源。嘉中去年慶祝百周年校慶，邱泰源、薛瑞元都是嘉中傑出校友，薛瑞元1973年畢業，邱泰源1975年畢業，學弟醫師邱泰源接棒大二屆學長醫師薛瑞元當衛福部長，傳為佳話，如今2人先後卸任。
薛瑞元2022年7月18日接任衛福部長，2024年5月20日卸任，任期1年10個月。邱泰源曾任民進黨不分區立委、醫師公會全聯會理事長，2024年5月20日轉任衛福部長，行政院昨天發布衛福部長由健保署長石崇良調升，邱泰源服務約1年3個月。
嘉中醫界校友說，薛瑞元、邱泰源位都是嘉中傑出校友，有許多共通之處，都出自嘉中教育啟蒙，走向醫學道路；秉持病人權益與公共健康信念，投入公共服務，承擔衛福部長高壓重要責任，他們接力彰顯嘉中精神；不同處是從政路徑，薛瑞元由衛福部內官員升任「行政型部長」，政策與法規經驗豐富；邱泰源透過醫界組織與政治歷練進入衛福部。2人領導風格差異，讓外界看見衛福部不同面向治理樣貌。
2023年嘉中99周年校慶，薛瑞元回母校獲頒傑出校友，致詞回憶及在母校受到好的邏輯訓練說，他受到2位數學老師好的邏輯教育，受益深遠，讓他畢業2年行醫多年，再考上台大法律系，數學滿分，邏輯對他後來學法律進入行政體系任職，幫助很大，有好的邏輯才能應對，他語出驚人笑說「立法院啥米死人骨頭攏有」，全場哄堂大笑。
