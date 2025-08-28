邱泰源卸任衛福部長 嘉義鄉親送暖、全國醫界聲明致敬肯定貢獻

嘉義市出身的衛福部長邱泰源即將卸任，全國醫師公會全國聯合會發表聲明，感謝邱泰源任內推動多項醫療改革與政策，對健保永續、醫療照護以及國際醫衛外交皆有重要貢獻。邱的家鄉嘉義市醫師公會理事長張文祥也表達惋惜，強調邱的努力深獲醫界肯定。

邱泰源是被譽為「醫師搖籃」的嘉中傑出校友，去年5月20日內閣交接時，邱接下同為嘉中校友、學長薛瑞元的棒子，出任衛福部長。薛瑞元當時盛讚邱「經驗豐富，是最合適的人選」。

醫師公會全聯會聲明指出，邱泰源2024年接掌衛福部以來，以醫師專業和立法院資歷為基礎，展現強大改革動能，帶領台灣衛政向前邁進。聲明特別列舉六大貢獻，包括：一、推動全人健康與長照整合：「全人全齡」健康願景，讓醫療與長照無縫銜接。二、健保永續與制度改革，將原屬公務預算支出移出健保，提高點值並兼顧財務永續。三、癌症防治與提升國民健康壽命，逐步將新藥納入健保、增加篩檢經費，改善國人健康壽命。四、醫療人力與護理改革；改善醫護勞動環境，推動「三班護病比」，提升醫療人力穩定性。五、分級醫療與社區照護，強化家庭醫師制度，讓大醫院回歸重症照護。六、國際醫衛外交與青年培力，支持青年醫師團隊走向世界舞台。

聲明中引述「詩經大雅」「民亦勞止，汔可小康」，百姓辛勞所盼無非安康小康，呼應邱泰源長年致力「為醫療找出路、為民眾謀幸福」的核心理念。全聯會理事長周慶明與全台各縣市醫師公會理事長共同署名，展現醫界對邱泰源高度肯定。

嘉市醫師公會理事長張文祥表示，邱泰源不僅是嘉義之光，更在任內推動「健康台灣深耕計畫」等重大政策，對基層與長照發展有長遠影響。邱部長即將卸任，但他留下的改革足跡，將繼續造福全民。

