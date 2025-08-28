李洋掌運動部 林郁婷曝他人格特質：對我們來說是希望

兩屆奧運羽球男子雙打金牌得主李洋，將出任運動部部長。好友、巴黎奧運女子拳擊金牌的台灣名將林郁婷送上祝福，她表示，能力愈大，責任愈大，「而洋哥願意肩上扛起這份重量」。

林郁婷昨晚在個人臉書發文，她表示，她依稀記得洋哥退役那天，自己也跟著紅了眼眶。還半玩笑半認真地叮嚀李洋，「記得要帶我打球，一起投入公益」。沒想到才過不久的時間，李洋已經成為李部長。⁡

林郁婷表示，李洋是那種很有想法，卻不只停留在想法的人。「遇到疑惑時，他總能替我把思緒梳理清楚，踏實行動、真心投入，讓人相信他做什麼都會變好」。⁡

「運動員最懂運動員的需求」，林郁婷表示，而有這樣一位從選手走上領導位置的人，「對我們來說是一種希望」。期待「洋哥」能帶領我們，為運動員爭取更完整的環境，讓更多年輕選手敢夢、敢飛翔。「祝福洋哥，拳力以赴、羽你同行」。

網友留言，「期待真正一路過關斬將的奧運金牌，真正帶領台灣體育Up Up」、「這位置是真的超級犧牲。而非爽缺。也不是為了名， 因為兩個金牌的名是用錢或背景也換不來的」、「你們都是台灣之光更是台灣人的驕傲」、「運動員們都是他堅強後盾」、「運動員高強度的訓練到金牌，骨子裡都刻著不輕易放棄的DNA。相信李洋能夠勝任，也期待台灣的運動界因此更上一層樓」。

