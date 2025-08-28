快訊

通勤時間！東京JR上野站新幹線車廂內「行動電源起火」 導致1人受傷

台南早產兒今早轉院林口長庚！她懇求國1駕駛禮讓救護車「避免呼吸管掉落」

美天主教學校爆槍擊案 2名孩童亡、17人傷 白宮降半旗哀悼

聽新聞
0:00 / 0:00

李洋掌運動部 林郁婷曝他人格特質：對我們來說是希望

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
林郁婷（左）和好友李洋（右）。本報資料照片
林郁婷（左）和好友李洋（右）。本報資料照片

兩屆奧運羽球男子雙打金牌得主李洋，將出任運動部部長。好友、巴黎奧運女子拳擊金牌的台灣名將林郁婷送上祝福，她表示，能力愈大，責任愈大，「而洋哥願意肩上扛起這份重量」。

林郁婷昨晚在個人臉書發文，她表示，她依稀記得洋哥退役那天，自己也跟著紅了眼眶。還半玩笑半認真地叮嚀李洋，「記得要帶我打球，一起投入公益」。沒想到才過不久的時間，李洋已經成為李部長。⁡

林郁婷表示，李洋是那種很有想法，卻不只停留在想法的人。「遇到疑惑時，他總能替我把思緒梳理清楚，踏實行動、真心投入，讓人相信他做什麼都會變好」。⁡

「運動員最懂運動員的需求」，林郁婷表示，而有這樣一位從選手走上領導位置的人，「對我們來說是一種希望」。期待「洋哥」能帶領我們，為運動員爭取更完整的環境，讓更多年輕選手敢夢、敢飛翔。「祝福洋哥，拳力以赴、羽你同行」。

網友留言，「期待真正一路過關斬將的奧運金牌，真正帶領台灣體育Up Up」、「這位置是真的超級犧牲。而非爽缺。也不是為了名， 因為兩個金牌的名是用錢或背景也換不來的」、「你們都是台灣之光更是台灣人的驕傲」、「運動員們都是他堅強後盾」、「運動員高強度的訓練到金牌，骨子裡都刻著不輕易放棄的DNA。相信李洋能夠勝任，也期待台灣的運動界因此更上一層樓」。

金牌 李洋 林郁婷 運動部 巴黎奧運

延伸閱讀

羽球／李洋出任運動部長 奧運搭檔王齊麟發文：對他充滿信心

中職／李洋當運動部長很適合 陳傑憲：可為運動員發聲

李洋任運動部長 體育署署長喊話全力以赴

整理／李洋、陳義信入閣！16官員異動 「AI行動內閣2.0」留任、新進名單快速掌握

相關新聞

內閣16人異動…石崇良掌衛福部 葉俊顯掌國發會 數發部長林宜敬

大罷免失敗後，府院黨啟動人事改組。行政院昨公布內閣異動名單，包括十個機關、共十六人。除部分日前已曝光的名單外，昨天新增衛福部長由現任中央健康保險署長石崇良擔任，數位發展部長將由現任次長林宜敬接任，中華經濟研究院前院長葉俊顯出任國發會主委。

觀察站／內閣2.0新意不足 仍在圈圈裡找人

大罷免全軍覆沒後，行政院啟動內閣改組，昨端出「行動ＡＩ內閣2.0」改組名單。但整份名單新意不足，部長級異動僅五人，且多數...

內閣小幅改組變換「隊形」能平眾怒？ 游盈隆：比較像障眼法、煙火秀

昨天行政院公布內閣小幅改組，台灣民意基金會董事長游盈隆表示，雖然人數多達16人，但特任官只有6人，真正重要部會只有3個，...

李洋掌運動部 林郁婷曝他人格特質：對我們來說是希望

兩屆奧運羽球男子雙打金牌得主李洋，將出任運動部部長。好友、巴黎奧運女子拳擊金牌的台灣名將林郁婷送上祝福，她表示，能力愈大...

AI 行動內閣2.0 16人就位 卓揆提出兩個期許

內閣改組，AI行動內閣2.0新戰隊底定，行政院昨（27）日公布16位新閣員，包括經濟部長龔明鑫、國發會主委葉俊顯、衛福部...

內閣新人事新氣象 新任經濟部長龔明鑫 迎戰關稅變局

美國對等關稅衝擊當頭，外界關注經濟部長將陣前換將，改由綠營財經老將，也是資深財經閣員、行政院秘書長龔明鑫出任，首要挑戰即...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。