內閣小幅改組變換「隊形」能平眾怒？ 游盈隆：比較像障眼法、煙火秀

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
內閣異動名單出爐，調整16人。圖為行政院長卓榮泰（中）昨天下午出席活動。記者林澔一／攝影
內閣異動名單出爐，調整16人。圖為行政院長卓榮泰（中）昨天下午出席活動。記者林澔一／攝影

昨天行政院公布內閣小幅改組，台灣民意基金會董事長游盈隆表示，雖然人數多達16人，但特任官只有6人，真正重要部會只有3個，經濟部、衛福部與國發會。這是在回應大罷免失敗嗎？

「我覺得比較像是一個障眼法，一個煙火秀」，游盈隆在臉書表示，執政當局顯然試圖藉由這個表面人數不少的執政團隊成員的更換，轉移社會大眾對大罷免大失敗的關注。

游盈隆表示，問題是，只變換一下「隊形」，就能平息在野黨與大眾的怒火嗎？如果那樣想，就太一廂情願，太鴕鳥主義心態了。

