劉國偉接教部政次 專家：改打務實牌

聯合報／ 記者許維寧李柏澔／台北報導

教育部政務次長葉丙成因涉及洩漏性平案當事人個資，於上周主動請辭，政次缺將由明新科大前校長、銘傳大學電機工程學系講座教授劉國偉接任。環境部也有人事異動，政務次長施文真將回政治大學國際經營與貿易學系任教，遺缺由現任化學物質管理署長謝燕儒將接任。

施文真說，自己和環境部長彭啓明提想回學校教書的決定，部長也相當尊重自己的選擇，未來次長的督導分工是否調整還要由內部討論後決定。

全教總理事長侯俊良表示，劉國偉具私立科大、私立大學、國際招生等經驗，成為接掌政次後的優勢，但管理學校和執掌全國性的政策畢竟有所落差，學校經驗如何落實到全國性施政，將是後續觀察的重點；再者，劉是私立學校出身，難免帶有一些資方色彩，對於教育公共化能否落實，有待後續觀察。

升學輔導平台大學問執行長魏佳卉表示，劉國偉出任教育部政次，是改打務實牌，劉過去在銘傳大學推動陸生、境外生招生等，後到明新科大掌舵，讓學校境外生人數突破二千人，在國際招生上算拿得出成績，找到能兼顧高教、技職、國際招生的人選，也顯示用人重視專業與經驗。

教育部 環境部

相關新聞

內閣16人異動…石崇良掌衛福部 葉俊顯掌國發會 數發部長林宜敬

大罷免失敗後，府院黨啟動人事改組。行政院昨公布內閣異動名單，包括十個機關、共十六人。除部分日前已曝光的名單外，昨天新增衛福部長由現任中央健康保險署長石崇良擔任，數位發展部長將由現任次長林宜敬接任，中華經濟研究院前院長葉俊顯出任國發會主委。

史上最年輕部長李洋：行政資歷是挑戰 承諾團隊治理

新成立的運動部、首任部長正式出爐，十二日剛過卅歲生日的兩屆奧運羽球金牌名將李洋確定接任，他表示，自己是選手出身，將推動接...

王齊麟：李洋扮領導者 下決定將全力以赴

年僅卅歲的李洋將出任運動部部長，寫下最年輕部長紀錄。雖然選手退役一年的新部長行政資歷不完整，但形象清新，加上選手時期有兩...

中華職棒名將淡出多年 62歲陳義信出任原民會副主委

內閣改組名單出爐，「假日飛刀手」陳義信步入政壇成為一大亮點，這位六十二歲中華職棒退役老將過去霸氣十足，人生首次進入陌生領...

石崇良接衛福部長 署長任內積極改革健保

內閣人事改組，衛福部也有人事變動，邱泰源確定去職，由現任健保署長石崇良接任衛福部長；衛福部前常務次長周志浩退休後的懸缺，...

期許新衛福部長 醫界：站在懸崖邊 期待系統改革

衛福部長將由現任健保署長石崇良接任，石崇良在衛生行政體系歷練完整，各界表示支持與期許。但台灣面臨超高齡與少子女化，衛福部...

