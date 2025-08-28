聽新聞
劉國偉接教部政次 專家：改打務實牌
教育部政務次長葉丙成因涉及洩漏性平案當事人個資，於上周主動請辭，政次缺將由明新科大前校長、銘傳大學電機工程學系講座教授劉國偉接任。環境部也有人事異動，政務次長施文真將回政治大學國際經營與貿易學系任教，遺缺由現任化學物質管理署長謝燕儒將接任。
施文真說，自己和環境部長彭啓明提想回學校教書的決定，部長也相當尊重自己的選擇，未來次長的督導分工是否調整還要由內部討論後決定。
全教總理事長侯俊良表示，劉國偉具私立科大、私立大學、國際招生等經驗，成為接掌政次後的優勢，但管理學校和執掌全國性的政策畢竟有所落差，學校經驗如何落實到全國性施政，將是後續觀察的重點；再者，劉是私立學校出身，難免帶有一些資方色彩，對於教育公共化能否落實，有待後續觀察。
升學輔導平台大學問執行長魏佳卉表示，劉國偉出任教育部政次，是改打務實牌，劉過去在銘傳大學推動陸生、境外生招生等，後到明新科大掌舵，讓學校境外生人數突破二千人，在國際招生上算拿得出成績，找到能兼顧高教、技職、國際招生的人選，也顯示用人重視專業與經驗。
