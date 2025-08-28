內閣新人事新氣象 新任數發部長林宜敬拚智慧轉型升級

經濟日報／ 記者余弦妙／台北報導
新任數位發展部長林宜敬。聯合報系資料照
新任數位發展部長林宜敬。聯合報系資料照

從民間企業跨足公部門，新任數位發展部長林宜敬最能體會其中心境轉折。賴政府去年上任後，內閣成員中就已啟用多名產業界人士，林宜敬也是其中之一。他在進入數發部任職時曾說，希望打造完整的AI生態系，拚智慧轉型升級，預料也將是他未來施政的重中之重。

林宜敬曾說，「加入政府原本不在我的人生規劃裡」，但機會來臨時，他也選擇接受挑戰，此次從次長升任部長，他也將承擔更多我國數位發展的重擔。

林宜敬曾說過，年輕時深受蘋果創辦人賈伯斯影響。賈伯斯曾說：「賺到第一個100萬美元，重要的不是錢，而是感覺自己改變了世界。」這句話在他心中種下種子，他也想為這個社會做點什麼，改變這個社會。

過去擔任數發部次長一年多以來，他身兼發言人，對外溝通良好，熟稔各項政策，將在此基礎下努力協助產業發展。

