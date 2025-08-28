內閣新人事新氣象 新任數發部長林宜敬拚智慧轉型升級
從民間企業跨足公部門，新任數位發展部長林宜敬最能體會其中心境轉折。賴政府去年上任後，內閣成員中就已啟用多名產業界人士，林宜敬也是其中之一。他在進入數發部任職時曾說，希望打造完整的AI生態系，拚智慧轉型升級，預料也將是他未來施政的重中之重。
林宜敬曾說，「加入政府原本不在我的人生規劃裡」，但機會來臨時，他也選擇接受挑戰，此次從次長升任部長，他也將承擔更多我國數位發展的重擔。
林宜敬曾說過，年輕時深受蘋果創辦人賈伯斯影響。賈伯斯曾說：「賺到第一個100萬美元，重要的不是錢，而是感覺自己改變了世界。」這句話在他心中種下種子，他也想為這個社會做點什麼，改變這個社會。
過去擔任數發部次長一年多以來，他身兼發言人，對外溝通良好，熟稔各項政策，將在此基礎下努力協助產業發展。
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 藍委7仙過海 重啟核三未通過！823罷免併公投開票結果看這裡
▪ 823公投併罷免落幕！重啟核三未通過、藍委7仙過海 圖解各地支持度消長
▪ 談話全文／大罷免遭完封 賴總統：已請卓榮泰留任「啟動必要人事改組」
▪ 圖解726／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言