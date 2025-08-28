內閣新人事新氣象 新任國發會主委葉俊顯 推動 AI 新建設

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導
新任國發會主委葉俊顯。聯合報系資料照
新任國發會主委葉俊顯。聯合報系資料照

前中經院長葉俊顯將接任國發會主委，他昨（27）日表示，之所以願意接下重擔，「是因為賴總統、卓院長有打中我，假如我有一點點能力，願意來試試」。對於未來自我期許，他表示，「任重道遠、戮力而為」。

對於未來優先政策方向，葉俊顯表示，政策是有延續性的，他將持續推動正在進行中的數項政策，尤其「AI新十大建設」是重中之重，牽涉到跨部會的溝通協調，且有深遠影響，是很有挑戰性的工作。

行政院昨日宣布由葉俊顯出任國發會主委，被外界視為黑馬。據了解，葉俊顯在中經院任職期間，與當時國發會主委龔明鑫，在因應疫情挑戰期間，兩人合作無間，據了解，葉俊顯接下國發會主委，應是由龔明鑫力薦。

學者出身的葉俊顯，是台北大學經濟學碩士、美國羅徹斯特大學經濟學博士，現任中研院經濟研究所研究員、台大經濟學系兼任教授、陽明交通大學經營管理研究所兼任教授，擅長賽局理論、公平機制設計、數理經濟、公共與政治經濟學等。

學界人士透露，在新冠肺炎疫情期間，時任國發會主委龔明鑫為提出紓困方案，與中經院等政府智庫互動甚多，中經院當時協助對外論述並提出具體建言，雙方合作無間。

對於當前國際經濟大局的評估與掌握，葉俊顯也有自己見解，應能協助政府解析當前經濟情勢；這次由葉俊顯出任國發會主委，預料與出任經長龔明鑫再度合作，被稱為「財經雙箭頭」，以力抗美國對等關稅等大變局。

葉俊顯斯文內斂，學界人士表示，他學者性格濃厚，重視基礎研究，也有些「擇善固執」；在中經院長歷練後，具備多方協調能力，未來如何與立院生態磨合，將是一大考驗。

