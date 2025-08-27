聽新聞
0:00 / 0:00
新任數發部長林宜敬 作家嶺月之子善臉書
數位發展部次長林宜敬將升任部長，身兼發言人的他對數發部的業務並不陌生，但接任部長後，對於台灣的數位發展、推動讓台灣在ＡＩ大浪潮下建立自己的生態系、強化資通訊韌性，尤其是民眾最有感的打詐業務能否交出成績單，是責任也是挑戰。
昨天是數發部成立三周年的日子，林宜敬將成為繼唐鳳、黃彥男之後的第三任數發部長，至於次長遺缺將由台灣人工智慧學校秘書長侯宜秀接任。
林宜敬出身南投鹿谷林家，母親是作家嶺月（本名丁淑卿），曾出版兩百多本書。林宜敬大學讀的是資通訊工程，於一九九五年取得美國布朗大學電腦科學博士學位，曾任職美國ＩＢＭ華生研究中心擔任博士後研究員，直到一九九六年返台，先後於華通電腦、趨勢科技服務。
他在趨勢科技當軟體工程師的期間，曾結合電腦語音辨識及語言分析製作了一個英文語音教育軟體，成為二○○二年創立艾爾科技的契機。他也經常在臉書撰寫短文，書寫經濟、科技、局勢，擁有逾五萬名追蹤者。
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 藍委7仙過海 重啟核三未通過！823罷免併公投開票結果看這裡
▪ 823公投併罷免落幕！重啟核三未通過、藍委7仙過海 圖解各地支持度消長
▪ 談話全文／大罷免遭完封 賴總統：已請卓榮泰留任「啟動必要人事改組」
▪ 圖解726／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言