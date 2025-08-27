新任數發部長林宜敬 作家嶺月之子善臉書

數位發展部次長林宜敬將升任部長，身兼發言人的他對數發部的業務並不陌生，但接任部長後，對於台灣的數位發展、推動讓台灣在ＡＩ大浪潮下建立自己的生態系、強化資通訊韌性，尤其是民眾最有感的打詐業務能否交出成績單，是責任也是挑戰。

昨天是數發部成立三周年的日子，林宜敬將成為繼唐鳳、黃彥男之後的第三任數發部長，至於次長遺缺將由台灣人工智慧學校秘書長侯宜秀接任。

林宜敬出身南投鹿谷林家，母親是作家嶺月（本名丁淑卿），曾出版兩百多本書。林宜敬大學讀的是資通訊工程，於一九九五年取得美國布朗大學電腦科學博士學位，曾任職美國ＩＢＭ華生研究中心擔任博士後研究員，直到一九九六年返台，先後於華通電腦、趨勢科技服務。

他在趨勢科技當軟體工程師的期間，曾結合電腦語音辨識及語言分析製作了一個英文語音教育軟體，成為二○○二年創立艾爾科技的契機。他也經常在臉書撰寫短文，書寫經濟、科技、局勢，擁有逾五萬名追蹤者。

