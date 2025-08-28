人物側寫／自比眷村媽媽 石崇良革新需讓「全家」有感
近年幾次內閣改組，衛福部長人選名單始終都有石崇良，昨天「ＡＩ行動內閣2.0」公布新隊形，石崇良終於在列。行政資歷完整的石崇良是「溝通大師」，他清楚說明政策有條理，面對罕病、癌症病友，更展現溫暖，在健保署長任內向通過天價罕藥給付，他說，全台每人只付不到五元，卻可救一個罕病小朋友，絕對值得。
石崇良十分有耐心，雖然忙碌，但為了溝通，可以反覆開會，傾聽各界聲音，即時反饋；一旦政策形成，反對的聲浪自然降低不少，即便有反對聲音，他又展現高情商、身段柔軟，反覆說明立場，讓反對方也予以高度尊重，被認為是身段柔軟，最會協調、溝通的官員。
石崇良是林芳郁任衛生署長時，唯一從台大帶至衛生署的部屬。日前林靜芸醫師出版「謝謝你留下來陪我」舉行發表會。石崇良在現場說，每次請教林芳郁，他總回應「你做得很好」，並給一個大擁抱。他請師母代替老師，林靜芸起身給他一個大大擁抱，拍著他背說「你做得很好」，現場氣氛感人。
石崇良也說，看完書之後，最深刻的體驗是「要對太太好一點」。其實他即便每天公務繁忙，一定把周日留給家人。
健保署總額預算每年八、九千億元，但石崇良擔任健保署長期間，笑說自己是「眷村媽媽」，要用有限的金錢想辦法養活一大家子、滿足每個小孩各式各樣的需求。如今掌管整個衛福部，不僅健保，更有健康台灣、護理人力、食安、長照、社福、兒虐等議題，在外界對此人事安排一面叫好聲中，石崇良如何讓民眾有感，實屬一大挑戰。
