聽新聞
0:00 / 0:00

人物側寫／自比眷村媽媽 石崇良革新需讓「全家」有感

聯合報／ 本報記者沈能元

近年幾次內閣改組，衛福部長人選名單始終都有石崇良，昨天「ＡＩ行動內閣2.0」公布新隊形，石崇良終於在列。行政資歷完整的石崇良是「溝通大師」，他清楚說明政策有條理，面對罕病、癌症病友，更展現溫暖，在健保署長任內向通過天價罕藥給付，他說，全台每人只付不到五元，卻可救一個罕病小朋友，絕對值得。

石崇良十分有耐心，雖然忙碌，但為了溝通，可以反覆開會，傾聽各界聲音，即時反饋；一旦政策形成，反對的聲浪自然降低不少，即便有反對聲音，他又展現高情商、身段柔軟，反覆說明立場，讓反對方也予以高度尊重，被認為是身段柔軟，最會協調、溝通的官員。

石崇良是林芳郁任衛生署長時，唯一從台大帶至衛生署的部屬。日前林靜芸醫師出版「謝謝你留下來陪我」舉行發表會。石崇良在現場說，每次請教林芳郁，他總回應「你做得很好」，並給一個大擁抱。他請師母代替老師，林靜芸起身給他一個大大擁抱，拍著他背說「你做得很好」，現場氣氛感人。

石崇良也說，看完書之後，最深刻的體驗是「要對太太好一點」。其實他即便每天公務繁忙，一定把周日留給家人。

健保署總額預算每年八、九千億元，但石崇良擔任健保署長期間，笑說自己是「眷村媽媽」，要用有限的金錢想辦法養活一大家子、滿足每個小孩各式各樣的需求。如今掌管整個衛福部，不僅健保，更有健康台灣、護理人力、食安、長照、社福、兒虐等議題，在外界對此人事安排一面叫好聲中，石崇良如何讓民眾有感，實屬一大挑戰。

石崇良 衛福部

延伸閱讀

石崇良接衛福部長 護理界按讚、盼解決護理痛點

內閣改組最大亮點 立委點名石崇良接任衛福部長

衛福部迎「少女石代」 盼石崇良任部長實踐健康台灣

石崇良接任衛福部長 社福團體、醫改會提期許

相關新聞

內閣16人異動…石崇良掌衛福部 葉俊顯掌國發會 數發部長林宜敬

大罷免失敗後，府院黨啟動人事改組。行政院昨公布內閣異動名單，包括十個機關、共十六人。除部分日前已曝光的名單外，昨天新增衛福部長由現任中央健康保險署長石崇良擔任，數位發展部長將由現任次長林宜敬接任，中華經濟研究院前院長葉俊顯出任國發會主委。

史上最年輕部長李洋：行政資歷是挑戰 承諾團隊治理

新成立的運動部、首任部長正式出爐，十二日剛過卅歲生日的兩屆奧運羽球金牌名將李洋確定接任，他表示，自己是選手出身，將推動接...

王齊麟：李洋扮領導者 下決定將全力以赴

年僅卅歲的李洋將出任運動部部長，寫下最年輕部長紀錄。雖然選手退役一年的新部長行政資歷不完整，但形象清新，加上選手時期有兩...

中華職棒名將淡出多年 62歲陳義信出任原民會副主委

內閣改組名單出爐，「假日飛刀手」陳義信步入政壇成為一大亮點，這位六十二歲中華職棒退役老將過去霸氣十足，人生首次進入陌生領...

石崇良接衛福部長 署長任內積極改革健保

內閣人事改組，衛福部也有人事變動，邱泰源確定去職，由現任健保署長石崇良接任衛福部長；衛福部前常務次長周志浩退休後的懸缺，...

期許新衛福部長 醫界：站在懸崖邊 期待系統改革

衛福部長將由現任健保署長石崇良接任，石崇良在衛生行政體系歷練完整，各界表示支持與期許。但台灣面臨超高齡與少子女化，衛福部...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。