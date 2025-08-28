內閣16人異動…石崇良掌衛福部 葉俊顯掌國發會 數發部長林宜敬

大罷免失敗後，府院黨啟動人事改組。行政院昨公布內閣異動名單，包括十個機關、共十六人。除部分日前已曝光的名單外，昨天新增衛福部長由現任中央健康保險署長石崇良擔任，數位發展部長將由現任次長林宜敬接任，中華經濟研究院前院長葉俊顯出任國發會主委。

十六位新閣員職位，多數為內閣團隊內調，亮點之一是有兩名運動選手入閣，包括奧運羽球男雙金牌得主李洋接運動部首任部長，前職棒選手陳義信接任原民會副主委。

卓揆今率內閣新成員亮相

行政院長卓榮泰在今天行政院會後，將率內閣新成員亮相，公布「AI行動內閣2.0」新隊形，並說明上任日期。卓昨肯定過去團隊的努力，期待各界能以更鼓勵的心情看待新團隊，希望他們發揮所長，快速整合現有團隊，同為「AI行動內閣2.0」做出新的努力方向。

數位發展部次長林宜敬升任部長。本報資料照片

邱泰源全力配合團隊調整

內閣新成員公布前，國發會主委劉鏡清、經濟部長郭智輝、數發部長黃彥男已先各自發布請辭信；曾傳出「拒絕請辭」的衛福部長邱泰源，昨稱會全力配合行政團隊調整。

行政院昨天公布十六位新閣員異動，包括：行政院秘書長將由總統府副秘書長張惇涵接任；僑務委員會副委員長阮昭雄將接任行政院副秘書長，其職缺由新竹市前議員李妍慧接任。

經濟部長郭智輝請辭後，由現任行政院秘書長龔明鑫接任，未再從業界攬才。

中華經濟研究院前院長葉俊顯接掌國發會。本報資料照片

疾管署長莊人祥出任常次

衛福部異動多為「內升」居多，除石崇良接任部長，現任疾病管制署長莊人祥將出任常務次長。

九月九日將掛牌的運動部，除李洋擔任部長，現任體育署長鄭世忠及國家運動科學中心執行長黃啟煌接任政務次長，現任體育署副署長洪志昌將接任常務次長。

教育部政務次長將由銘傳大學電機工程學系講座教授劉國偉接任；環境部政務次長將由現任化學物質管理署長謝燕儒接任。

卓榮泰昨感謝將卸任的劉鏡清、郭智輝、黃彥男及邱泰源四位部長，為國家整體發展奠定雄厚基礎，也為經濟發展擘畫未來藍圖。卓榮泰指出，過去十五個多月以來內閣努力合作，有句話說「計利當計天下利」，大家都是「只求為國不求名」。他肯定過去內閣團隊貢獻，也希望外界能以鼓勵的心態看待新內閣團隊，盼新成員發揮專長並快速整合，以最好效率與團隊精神，共同努力。

