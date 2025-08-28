石崇良溝通大師 最懂生技
內閣新人事底定，衛福部長將由健保署署長石崇良升任，對此，國內生技製藥界及醫界大老均表高度肯定。專家都認為，石崇良是近年來最懂生技產業的衛福部官員，由他擔任部長，對生醫產業發展將大有助益。
行政資歷完整的石崇良是「溝通大師」，具有醫師背景，也是罕見由技術官僚出身，一路升到部長的衛福部官員。業界指出，他近年積極推動生醫產業發展，包括「再生醫療」雙法的制定，智慧醫療法規的鬆綁，乃至今年健保署推出的醫藥韌性，都可看到石崇良積極任事的擔當與做為。
台中榮民總醫院名譽院長陳適安表示，2022年石崇良在衛福部次長任內曾經宣布，將修改《醫療法》第35條規定，針對「醫療法人投資單一公司占資本額20%」的限制，將予以放寬，開放讓所有醫療財團法人醫院、醫療社團法人醫院及大學附設醫院都能擴大投資生技公司。
針對石崇良將出任衛福部長的消息。學名藥協會公共事務委員會主委殷為瑩表示，石崇良擔任健保署長期間關心醫病需求並樂與產業展開實質溝通，充分展現專業、創新、多元思維。
