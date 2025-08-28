石崇良溝通大師 最懂生技

經濟日報／ 記者謝柏宏沈能元／台北報導
內閣新人事底定，衛福部長將由健保署署長石崇良升任，對此，國內生技製藥界及醫界大老均表高度肯定。專家都認為，石崇良是近年來最懂生技產業的衛福部官員，由他擔任部長，對生醫產業發展將大有助益。

行政資歷完整的石崇良是「溝通大師」，具有醫師背景，也是罕見由技術官僚出身，一路升到部長的衛福部官員。業界指出，他近年積極推動生醫產業發展，包括「再生醫療」雙法的制定，智慧醫療法規的鬆綁，乃至今年健保署推出的醫藥韌性，都可看到石崇良積極任事的擔當與做為。

台中榮民總醫院名譽院長陳適安表示，2022年石崇良在衛福部次長任內曾經宣布，將修改《醫療法》第35條規定，針對「醫療法人投資單一公司占資本額20%」的限制，將予以放寬，開放讓所有醫療財團法人醫院、醫療社團法人醫院及大學附設醫院都能擴大投資生技公司。

針對石崇良將出任衛福部長的消息。學名藥協會公共事務委員會主委殷為瑩表示，石崇良擔任健保署長期間關心醫病需求並樂與產業展開實質溝通，充分展現專業、創新、多元思維。

大罷免失敗後，府院黨啟動人事改組。行政院昨公布內閣異動名單，包括十個機關、共十六人。除部分日前已曝光的名單外，昨天新增衛福部長由現任中央健康保險署長石崇良擔任，數位發展部長將由現任次長林宜敬接任，中華經濟研究院前院長葉俊顯出任國發會主委。

內閣人事改組，衛福部也有人事變動，邱泰源確定去職，由現任健保署長石崇良接任衛福部長；衛福部前常務次長周志浩退休後的懸缺，...

內閣改組，AI行動內閣2.0新戰隊底定，行政院昨（27）日公布16位新閣員，包括經濟部長龔明鑫、國發會主委葉俊顯、衛福部...

美國對等關稅衝擊當頭，外界關注經濟部長將陣前換將，改由綠營財經老將，也是資深財經閣員、行政院秘書長龔明鑫出任，首要挑戰即...

前中經院長葉俊顯將接任國發會主委，他昨（27）日表示，之所以願意接下重擔，「是因為賴總統、卓院長有打中我，假如我有一點點...

