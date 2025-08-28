聽新聞
期許新衛福部長 醫界：站在懸崖邊 期待系統改革
衛福部長將由現任健保署長石崇良接任，石崇良在衛生行政體系歷練完整，各界表示支持與期許。但台灣面臨超高齡與少子女化，衛福部掌理業務從生到死，從醫護人力到健保永續、從杜絕兒虐到建構長照、社會安全網，挑戰嚴峻，各界期待他開啟系統性改革，實踐健康台灣願景。
石崇良是急重症背景出身，臨床醫師對他也很期待。胸腔科醫師蘇一峰表示，石在衛福部既不是空降的外行人，也非死不認錯的戰狼，今年更答應協助搶救胸腔重症醫師人才流失。
醫改會執行長林雅惠指出，新冠疫情後，醫療體系正站在懸崖邊，就醫需求反彈、急診壅塞淪為戰場、護理人力大逃亡、急重症醫師心灰意冷、健保財務瀕臨破產，醫療正在崩潰。台灣醫務管理學會理事長洪子仁說，石崇良上任後需解決藥品關稅衝擊、健保改革永續、優化醫界執業環境三大挑戰。
社區醫院協會理事長朱益宏說，立院衛環委員會要求醫院健保點值在今年六月前達到每點○點九五元，那時醫界覺得「這不太可能，大概做不到了」，結果健保署竟做到了，凸顯石崇良執行力強。藥師公會全聯會理事長黃金舜說，石崇良熟悉相關議題，上任後不須磨合期。
「我相信他有這個能力與膽識。」民眾黨立委陳昭姿說，她想不出衛福部長有更理想的人選。國民黨立委陳菁徽說，石崇良上任後要提出具體有感的留才政策，避免人力荒的問題惡性循環。
