聽新聞
0:00 / 0:00

期許新衛福部長 醫界：站在懸崖邊 期待系統改革

聯合報／ 記者沈能元林琮恩廖靜清屈彥辰林銘翰／台北報導
衛福部長邱泰源卸任，由現任健保署長石崇良接任。圖／聯合報系資料照片
衛福部長邱泰源卸任，由現任健保署長石崇良接任。圖／聯合報系資料照片

衛福部長將由現任健保署長石崇良接任，石崇良在衛生行政體系歷練完整，各界表示支持與期許。但台灣面臨超高齡與少子女化，衛福部掌理業務從生到死，從醫護人力到健保永續、從杜絕兒虐到建構長照、社會安全網，挑戰嚴峻，各界期待他開啟系統性改革，實踐健康台灣願景。

石崇良是急重症背景出身，臨床醫師對他也很期待。胸腔科醫師蘇一峰表示，石在衛福部既不是空降的外行人，也非死不認錯的戰狼，今年更答應協助搶救胸腔重症醫師人才流失。

醫改會執行長林雅惠指出，新冠疫情後，醫療體系正站在懸崖邊，就醫需求反彈、急診壅塞淪為戰場、護理人力大逃亡、急重症醫師心灰意冷、健保財務瀕臨破產，醫療正在崩潰。台灣醫務管理學會理事長洪子仁說，石崇良上任後需解決藥品關稅衝擊、健保改革永續、優化醫界執業環境三大挑戰。

社區醫院協會理事長朱益宏說，立院衛環委員會要求醫院健保點值在今年六月前達到每點○點九五元，那時醫界覺得「這不太可能，大概做不到了」，結果健保署竟做到了，凸顯石崇良執行力強。藥師公會全聯會理事長黃金舜說，石崇良熟悉相關議題，上任後不須磨合期。

「我相信他有這個能力與膽識。」民眾黨立委陳昭姿說，她想不出衛福部長有更理想的人選。國民黨立委陳菁徽說，石崇良上任後要提出具體有感的留才政策，避免人力荒的問題惡性循環。

衛福部 石崇良

延伸閱讀

石崇良接衛福部長 護理界按讚、盼解決護理痛點

內閣改組最大亮點 立委點名石崇良接任衛福部長

衛福部迎「少女石代」 盼石崇良任部長實踐健康台灣

石崇良接任衛福部長 社福團體、醫改會提期許

相關新聞

內閣16人異動…石崇良掌衛福部 葉俊顯掌國發會 數發部長林宜敬

大罷免失敗後，府院黨啟動人事改組。行政院昨公布內閣異動名單，包括十個機關、共十六人。除部分日前已曝光的名單外，昨天新增衛福部長由現任中央健康保險署長石崇良擔任，數位發展部長將由現任次長林宜敬接任，中華經濟研究院前院長葉俊顯出任國發會主委。

史上最年輕部長李洋：行政資歷是挑戰 承諾團隊治理

新成立的運動部、首任部長正式出爐，十二日剛過卅歲生日的兩屆奧運羽球金牌名將李洋確定接任，他表示，自己是選手出身，將推動接...

王齊麟：李洋扮領導者 下決定將全力以赴

年僅卅歲的李洋將出任運動部部長，寫下最年輕部長紀錄。雖然選手退役一年的新部長行政資歷不完整，但形象清新，加上選手時期有兩...

中華職棒名將淡出多年 62歲陳義信出任原民會副主委

內閣改組名單出爐，「假日飛刀手」陳義信步入政壇成為一大亮點，這位六十二歲中華職棒退役老將過去霸氣十足，人生首次進入陌生領...

石崇良接衛福部長 署長任內積極改革健保

內閣人事改組，衛福部也有人事變動，邱泰源確定去職，由現任健保署長石崇良接任衛福部長；衛福部前常務次長周志浩退休後的懸缺，...

期許新衛福部長 醫界：站在懸崖邊 期待系統改革

衛福部長將由現任健保署長石崇良接任，石崇良在衛生行政體系歷練完整，各界表示支持與期許。但台灣面臨超高齡與少子女化，衛福部...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。