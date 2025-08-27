聽新聞
新任國發會主委葉俊顯 與龔明鑫有革命情感

聯合報／ 本報記者陳素玲

國發會主委將由中經院前院長葉俊顯出任。葉俊顯任職中經院院長期間，國內爆發新冠疫情，他以智庫身分與時任國發會主委龔明鑫建立密切合作關係，如今龔明鑫重回經濟部，葉俊顯則接掌國發會，共同肩負國家整體發展與經濟走向推手，兩人合作默契是葉俊顯出任主因。

葉俊顯為台北大學經濟學碩士、美國羅徹斯特大學經濟學博士，過去曾在中央大學、東吳大學經濟系任教，後來主要工作在中研院經濟研究所，給人印象是偏學者形象。直到葉俊顯借調到中經院擔任副院長、院長，開始參與政府政策規畫，才接軌實務操作。

熟識葉俊顯人士說，葉俊顯經濟專長在賽局理論、政治經濟學、公平機制與資源分配等，研究工作非常紮實，轉任智庫後，將理論轉為政策規畫實務，尤其是在中經院院長期間，遇上疫情嚴峻挑戰，當時中經院、台經院等財經智庫與國發會密切合作進行評估與影響，中經院當時協助很多論述，也提供不少建言，「疫情期間台灣經濟表現很不錯，這些成果應該也是他被層峰肯定原因」。

