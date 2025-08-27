聽新聞
0:00 / 0:00
新任僑委會副委員長李妍慧 曾財產申報不實被罰
行政院昨公布新內閣人事，總統府副秘書長張惇涵將轉任政院秘書長，他表示，會更加強溝通、更加速執行。將出任政院副秘書長的僑委會副委員長阮昭雄說，基於內閣總調整以及與行政院長卓榮泰長期的工作情誼，他將不忘初衷、全力以赴。
僑委會副委員長將由民進黨前發言人李妍慧接任，李是黨內派系「湧言會」核心成員，曾因財產申報不實被監察院重罰三百萬元，且自家就是建商背景，擔任市議員期間的財產申報，光是家族的土地就有卅五頁，超過五百筆以上，其中有好幾筆土地的價值動輒上億元，申報總價超過五十五億元。
李妍慧當時說明，她並非申報不實，而是作業疏失，該繳的罰金，她都甘願接受；關於大量資產，幾乎百分之九十九都是夫家的地，她也從來沒有不公開揭露過。
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 藍委7仙過海 重啟核三未通過！823罷免併公投開票結果看這裡
▪ 823公投併罷免落幕！重啟核三未通過、藍委7仙過海 圖解各地支持度消長
▪ 談話全文／大罷免遭完封 賴總統：已請卓榮泰留任「啟動必要人事改組」
▪ 圖解726／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言