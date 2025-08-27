新任僑委會副委員長李妍慧 曾財產申報不實被罰

行政院昨公布新內閣人事，總統府副秘書長張惇涵將轉任政院秘書長，他表示，會更加強溝通、更加速執行。將出任政院副秘書長的僑委會副委員長阮昭雄說，基於內閣總調整以及與行政院長卓榮泰長期的工作情誼，他將不忘初衷、全力以赴。

僑委會副委員長將由民進黨前發言人李妍慧接任，李是黨內派系「湧言會」核心成員，曾因財產申報不實被監察院重罰三百萬元，且自家就是建商背景，擔任市議員期間的財產申報，光是家族的土地就有卅五頁，超過五百筆以上，其中有好幾筆土地的價值動輒上億元，申報總價超過五十五億元。

李妍慧當時說明，她並非申報不實，而是作業疏失，該繳的罰金，她都甘願接受；關於大量資產，幾乎百分之九十九都是夫家的地，她也從來沒有不公開揭露過。

