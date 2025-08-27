聽新聞
0:00 / 0:00

新任僑委會副委員長李妍慧 曾財產申報不實被罰

聯合報／ 記者周佑政張文馨蔡晉宇／台北報導

行政院昨公布新內閣人事，總統府副秘書長張惇涵將轉任政院秘書長，他表示，會更加強溝通、更加速執行。將出任政院副秘書長的僑委會副委員長阮昭雄說，基於內閣總調整以及與行政院長卓榮泰長期的工作情誼，他將不忘初衷、全力以赴。

僑委會副委員長將由民進黨前發言人李妍慧接任，李是黨內派系「湧言會」核心成員，曾因財產申報不實被監察院重罰三百萬元，且自家就是建商背景，擔任市議員期間的財產申報，光是家族的土地就有卅五頁，超過五百筆以上，其中有好幾筆土地的價值動輒上億元，申報總價超過五十五億元。

李妍慧當時說明，她並非申報不實，而是作業疏失，該繳的罰金，她都甘願接受；關於大量資產，幾乎百分之九十九都是夫家的地，她也從來沒有不公開揭露過。

湧言會 僑委會 財產申報

延伸閱讀

張惇涵出任政院秘書長 總統府副秘書長可望由鄭俊昇接任

將接任政院副秘書長 阮昭雄：不忘初衷全力以赴

談內閣改組眼眶泛紅 卓榮泰哽咽感謝閣員「只求為國不求名」

影／談內閣改組 卓榮泰感謝閣員的付出與努力

相關新聞

內閣16人異動…石崇良掌衛福部 葉俊顯掌國發會 數發部長林宜敬

大罷免失敗後，府院黨啟動人事改組。行政院昨公布內閣異動名單，包括十個機關、共十六人。除部分日前已曝光的名單外，昨天新增衛福部長由現任中央健康保險署長石崇良擔任，數位發展部長將由現任次長林宜敬接任，中華經濟研究院前院長葉俊顯出任國發會主委。

史上最年輕部長李洋：行政資歷是挑戰 承諾團隊治理

新成立的運動部、首任部長正式出爐，十二日剛過卅歲生日的兩屆奧運羽球金牌名將李洋確定接任，他表示，自己是選手出身，將推動接...

王齊麟：李洋扮領導者 下決定將全力以赴

年僅卅歲的李洋將出任運動部部長，寫下最年輕部長紀錄。雖然選手退役一年的新部長行政資歷不完整，但形象清新，加上選手時期有兩...

中華職棒名將淡出多年 62歲陳義信出任原民會副主委

內閣改組名單出爐，「假日飛刀手」陳義信步入政壇成為一大亮點，這位六十二歲中華職棒退役老將過去霸氣十足，人生首次進入陌生領...

石崇良接衛福部長 署長任內積極改革健保

內閣人事改組，衛福部也有人事變動，邱泰源確定去職，由現任健保署長石崇良接任衛福部長；衛福部前常務次長周志浩退休後的懸缺，...

期許新衛福部長 醫界：站在懸崖邊 期待系統改革

衛福部長將由現任健保署長石崇良接任，石崇良在衛生行政體系歷練完整，各界表示支持與期許。但台灣面臨超高齡與少子女化，衛福部...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。