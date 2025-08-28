石崇良接衛福部長 署長任內積極改革健保
內閣人事改組，衛福部也有人事變動，邱泰源確定去職，由現任健保署長石崇良接任衛福部長；衛福部前常務次長周志浩退休後的懸缺，由疾管署長莊人祥接棒。莊人祥高升後，疾管署長一職傳出副署長羅一鈞接任呼聲高，至於掌管近兆元總額預算的健保署長由誰接任，尚待公布。
石崇良昨天並未公開回應接任衛福部長一事，原訂昨天下午出席行政院生技產業策略諮議委員會議，也臨時取消行程。據了解，他將於行政院長卓榮泰正式公布人事後，今天出面說明。石崇良在健保署任內推動健保各項改革，面對各項政策協調，身段柔軟、高ＥＱ，被視為衛福部內最具政策溝通能力的官員之一。
莊人祥則公開對媒體表示，感謝大家在他任職於疾管署期間的支持與協助，這份專業與信任，他非常珍惜，未來他將轉任新職務，繼續在衛生福利部努力，也期盼大家能一如既往地給予指教。
邱泰源屢遭外界點名下台，傳出被約談卻不願寫辭職信，前天傳出他已開始打包辦公室，但幕僚強調「絕無此事」。昨天確定去職後，邱透過衛福部幕僚以文字回應：「全力配合行政團隊的調整，不管是什麼角色都可以為人民健康及國家發展奉獻，期望各界繼續推動健康台灣的工作，讓台灣人民更健康。」
外傳有「國民女婿」之稱的羅一鈞將接任疾管署長，羅一鈞昨天表示，部內人事依照行政院發布為準，他一無所悉，目前防疫體系於新冠疫情後，各方面合作協調已建立完備，新署長人選應由新任部長任命，就他個人而言，十分歡迎外部專家來到疾管署，注入新氣象。
石崇良出身台大急診，隨前署長林芳郁至衛生署任職，擔任衛生署醫事處長，後接任企劃處長，衛福部升格後，前後擔任過衛福部綜合規畫司長、衛福部主秘、衛福部醫事司長、常務次長等。他接任健保署長兩年積極改革，快速收載新藥以及調整藥費，推動癌藥基金及個別醫院總額等新制。
莊人祥於新冠疫情期間是「防疫五月天」之一，畢業於陽明大學醫學系，也是陽明大學公共衛生學系碩士，並赴美國哥倫比亞大學醫學資訊研究所取得博士學位。二○○三年學成歸國，遇上ＳＡＲＳ疫情，當時台灣資訊系統無法即時分析，專長是醫療大數據的他被延攬進入疾管署，之後更在新冠期間扮演重要角色，從副研究員一路升至署長。
▪ 藍委7仙過海 重啟核三未通過！823罷免併公投開票結果看這裡
▪ 823公投併罷免落幕！重啟核三未通過、藍委7仙過海 圖解各地支持度消長
▪ 談話全文／大罷免遭完封 賴總統：已請卓榮泰留任「啟動必要人事改組」
▪ 圖解726／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言