內閣新人事新氣象 新任經濟部長龔明鑫 迎戰關稅變局

美國對等關稅衝擊當頭，外界關注經濟部長將陣前換將，改由綠營財經老將，也是資深財經閣員、行政院秘書長龔明鑫出任，首要挑戰即是因應美國關稅的大時代變局，確保台灣產業在全球競爭力。

龔明鑫大學時是念統計，因為對經濟懷抱熱忱，碩士班轉念台大經濟系研究所，畢業後進入台灣經濟研究院工作，之後報考中興法商經研所博士班，前台經院長、國策顧問吳榮義是他當時的老師，受其啟蒙投入產業政策研究。他不到50歲便升任台經院副院長，並成為綠營重要經濟智囊，也是前總統蔡英文重點培養的青壯世代財經閣員。

龔明鑫認為，產業政策研究比較符合自己個性，既有實務經驗，又有挑戰性，不會一成不變，這是他願意擔任政府單位工作原因。

前總統蔡英文2016年提出 「5+2產業創新計畫」，就是由龔明鑫構思，他也因此借調到國發會擔任副主委、後又調任經濟部次長、行政院政務委員，2019年5月，再回國發會擔任主委。

綠營執政下的財經政策，龔明鑫無役不與。小英政府於2017年提出「前瞻基礎建設」也是由他擘畫，龔明鑫說，光是介紹「5+2產業創新計畫」和「前瞻基礎建設」，他就至少演講了上百場，盡可能讓外界了解政府政策。2020年「六大核心戰略產業」，龔明鑫也參與規畫，催生「亞洲．矽谷計畫」，並於2020年新冠疫情時主導紓困振興政策。

賴總統上任後，龔明鑫以財經背景及經驗的優勢，受提拔擔任政院秘書長。現在，面臨美國對等關稅衝擊及AI大轉型，勢將對我產業帶來天翻地覆改變，綠營「財經老將」龔明鑫臨危受命，親上火線，必須帶領台灣產業度過危機，化為轉機，尋找新出路。

