國發會主委劉鏡清 健康因素請辭

聯合報／ 記者林海／台北報導
國發會主委劉鏡清因健康因素請辭，他表示接下來要先把身體養好，更想出一本「如何在職場做得比較好」的書。記者林海／攝影
內閣改組，財經部會出現大幅異動，在經濟部長郭智輝日前請辭後，國發會主委劉鏡清昨也證實，已經以健康因素為由向行政院長卓榮泰請辭，而行政院昨也公布，將由中經院前院長、現任中研院經濟所研究員葉俊顯接掌國發會。

消息人士指出，健康問題並非劉鏡清離開國發會的主因，主要還是考量這次改組後與新任經濟部長龔明鑫的合作默契，而這也是葉俊顯雀屏中選的原因。尤其在改組之際，有黨政人士放話，指出劉鏡清謾罵文官導致士氣低落、推動國發基金改革造成業務空轉等，顯見這次人事調整背後的角力。

對此，劉鏡清在給國發會主管的信意有所指地說，「我在工作上是比較嚴肅了一點，但是生活上我是輕鬆的」。此外，他昨天與記者短暫交流，提到任內對國發基金的改革是最大的，過去國發基金投後管理沒有做得很完整，但現在成立了投後管理部門，也爭取十一個員額編制，並得到行政院支持。他也透露，已對兩家國發基金轉投資的公司提告，其中一家是民眾黨主席黃國昌說他不敢告的，就是為維護政府權益。他表示，最滿意的政策推動有兩項，一是國土六大區域的規畫，二是ＡＩ新十大建設，這兩項工作也都受到行政院長卓榮泰的公開肯定。

劉鏡清透露，其實四月時已經動過手術，術後體重一個月內劇降七公斤，而有醫學背景的賴總統更在住院期間每二至三天就打一次電話給他。

對於未來規畫，劉鏡清說，接下來先把身體養好，之後想成為一個「數位牧民」，更也想要出一本關於「如何在職場做得比較好」的書籍，把自己多年來在IBM、PwC管理的心得彙整，與大家分享。

劉鏡清 經濟部長

