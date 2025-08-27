藍營批：內閣小風吹 只是做個樣子

賴政府啟動內閣改組，不過因幅度不大，且多為老面孔，引發在野批評。國民黨直呼，主導大罷免都沒事，內閣走馬燈式人事有何意義？國民黨主席朱立倫並批賴清德總統及行政院長卓榮泰根本沒反省誠意。民眾黨立委也批「假惺惺的改組」。民進黨立法院黨團則說，沒有人是錯的，但黨團有必要聚焦制度檢討。

朱立倫昨在國民黨中常會表示，這次內閣改組讓人失望，有主導及協助大罷免的人都沒事，一些非政治性的專業閣員卻被撤換，表示賴卓完全沒有檢討之心、反省誠意。他還是希望內閣能拚民生，不要再搞惡鬥。

中廣前董事長趙少康批評，換湯不換藥的小幅改組，證明賴總統根本沒反省，對未來政局不會有任何幫助；國內四十幾個部會，共超過百名部次長，只調整十六人，內閣「小風吹」，只是做個樣子，大罷免大失敗，還好意思「好官我自為之」？

國民黨立法院黨團首席副書記長羅智強批評，「問題關鍵是這十六位閣員嗎？」他認為「惡罷鐵三角」賴清德、卓榮泰及民進黨立院黨團總召柯建銘都還在，這些「走馬燈式」的行政院人事有什麼意義？

