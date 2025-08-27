聽新聞
新聞幕後／朝小野大覓才難 只能老將補位

聯合報／ 本報記者周佑政

內閣改組名單底定，雖然有十六位閣員調整異動，但實際上只有六位「新面孔」。據了解，在朝小野大政局下，府院覓才不易，除成功說服少數產學界人士入閣，更多的是各部會老將「補位」，執政高層盼由原本就熟稔政府運作的體制內官員，加強行政立法溝通，改善賴政府已風雨飄搖的執政處境。

政院昨公布的十六位新人事，多數由府院、各部會之間調動；非現任官員，僅包括新任運動部長李洋、國發會主委葉俊顯、數發部次長侯宜秀、教育部次長劉國偉、原民會副主委陳義信、僑委會副委員長李妍慧。

即使上述人士來自產學界，但如葉俊顯、陳義信，長期與綠營互動密切，李妍慧更是民進黨派系湧言會核心人物，連黨內也不諱言要稱之「大幅改組」言過其實。

大罷免失敗後，賴清德總統提出「四個調整」，其中包括「調整隊形」，內閣人事調整。但據了解，早在今年五二○賴總統就任周年前夕，府院高層就曾籌畫包括財經部會在內的部分人事調整，但因美國對等關稅以及大罷免在即，高層暫時按兵不動。

不論先前的改組「計畫」或此次回應罷免失利的人事調整，據了解，在賴總統希望秉持行動、創新，以及民主大聯盟精神之下，府院都曾考量從產學界延攬人才入閣。不過，黨政人士透露，在朝小野大政局下，部會首長經常遭在野黨「羞辱式」質詢、攻擊，確實讓部分曾被徵詢的非政界專業人士卻步。

這次內閣改組，許多部會「老將」出任首長，例如現任政院秘書長龔明鑫出任經長、數發部長由現任次長林宜敬出任、健保署長石崇良將掌衛福部、疾管署長莊人祥接任衛福部次長；這些多數長期在體制內的政務官或文官，因為熟悉政策及國會溝通，能讓各部會業務無縫接軌，也是高層進行人事決策時的重要考量。

