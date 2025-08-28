AI 行動內閣2.0 16人就位 卓揆提出兩個期許

內閣改組，AI行動內閣2.0新戰隊底定，行政院昨（27）日公布16位新閣員，包括經濟部長龔明鑫、國發會主委葉俊顯、衛福部長石崇良等。行政院長卓榮泰昨日提出兩個期許，一是期盼新閣員發揮專長，二是與現有團隊快速整合，開創新方向。

卓榮泰昨日出席活動受訪時，對卸任閣員表達感謝，也表示上任以來內閣團隊都是只求為國、不求名，「計利當計天下利」，期待大家用更鼓勵的心情來看新閣員，當中許多新面孔，希望未來用最好的效率、團隊精神，共同開創新方向。

行政院昨日公布新內閣名單，卓榮泰將於今日行政院會後向國人介紹。行政院秘書長由總統府副秘書長張惇涵接任，僑委會副委員長阮昭雄將接任行政院副秘書長，其副委員長職缺將由前新竹市議員李妍慧接任。

行政院秘書長龔明鑫接任經濟部長，他曾任國發會主委、經濟部政次，接下來將掌舵國家整體經濟策略，為台灣產業、貿易及經濟基礎建設確立下階段根基。

國發會主委由前中經院長葉俊顯出任，他長期為政府提供建言，熟稔國內產業政策，政院期盼他未來持續發揮專業及溝通專才，為政府勾勒政策藍圖。

衛福部長由健保署長石崇良接任，並由疾管署長莊人祥擔任常次。

數發部由政次林宜敬接任部長，其職缺由台灣人工智慧學校基金會秘書長侯宜秀接任，政院期望透過兩人專業，擘畫未來創新科技、開放資料、開放政府等數位治理議題及法規。

財政部長莊翠雲、金管會主委彭金隆、國科會主委吳誠文均留任。

此外，即將於9月9日成立的運動部，部長將由奧運金牌得主李洋接任；現任體育署長鄭世忠、國家運動科學中心執行長黃啟煌接任運動部政次，體育署副署長洪志昌接任常次。

