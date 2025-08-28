AI 行動內閣2.0 16人就位 卓揆提出兩個期許

經濟日報／ 記者余弦妙／台北報導
內閣改組，AI行動內閣2.0新戰隊底定。AI示意圖。路透
內閣改組，AI行動內閣2.0新戰隊底定。AI示意圖。路透

內閣改組，AI行動內閣2.0新戰隊底定，行政院昨（27）日公布16位新閣員，包括經濟部長龔明鑫、國發會主委葉俊顯、衛福部長石崇良等。行政院長卓榮泰昨日提出兩個期許，一是期盼新閣員發揮專長，二是與現有團隊快速整合，開創新方向。

卓榮泰昨日出席活動受訪時，對卸任閣員表達感謝，也表示上任以來內閣團隊都是只求為國、不求名，「計利當計天下利」，期待大家用更鼓勵的心情來看新閣員，當中許多新面孔，希望未來用最好的效率、團隊精神，共同開創新方向。

行政院昨日公布新內閣名單，卓榮泰將於今日行政院會後向國人介紹。行政院秘書長由總統府副秘書長張惇涵接任，僑委會副委員長阮昭雄將接任行政院副秘書長，其副委員長職缺將由前新竹市議員李妍慧接任。

行政院秘書長龔明鑫接任經濟部長，他曾任國發會主委、經濟部政次，接下來將掌舵國家整體經濟策略，為台灣產業、貿易及經濟基礎建設確立下階段根基。

國發會主委由前中經院長葉俊顯出任，他長期為政府提供建言，熟稔國內產業政策，政院期盼他未來持續發揮專業及溝通專才，為政府勾勒政策藍圖。

衛福部長由健保署長石崇良接任，並由疾管署長莊人祥擔任常次。

數發部由政次林宜敬接任部長，其職缺由台灣人工智慧學校基金會秘書長侯宜秀接任，政院期望透過兩人專業，擘畫未來創新科技、開放資料、開放政府等數位治理議題及法規。

財政部長莊翠雲、金管會主委彭金隆、國科會主委吳誠文均留任。

此外，即將於9月9日成立的運動部，部長將由奧運金牌得主李洋接任；現任體育署長鄭世忠、國家運動科學中心執行長黃啟煌接任運動部政次，體育署副署長洪志昌接任常次。

內閣 國發會 經濟部

延伸閱讀

石崇良接衛福部長 護理界按讚、盼解決護理痛點

內閣改組最大亮點 立委點名石崇良接任衛福部長

衛福部迎「少女石代」 盼石崇良任部長實踐健康台灣

石崇良接任衛福部長 社福團體、醫改會提期許

相關新聞

內閣16人異動…石崇良掌衛福部 葉俊顯掌國發會 數發部長林宜敬

大罷免失敗後，府院黨啟動人事改組。行政院昨公布內閣異動名單，包括十個機關、共十六人。除部分日前已曝光的名單外，昨天新增衛福部長由現任中央健康保險署長石崇良擔任，數位發展部長將由現任次長林宜敬接任，中華經濟研究院前院長葉俊顯出任國發會主委。

石崇良接衛福部長 署長任內積極改革健保

內閣人事改組，衛福部也有人事變動，邱泰源確定去職，由現任健保署長石崇良接任衛福部長；衛福部前常務次長周志浩退休後的懸缺，...

觀察站／內閣2.0新意不足 仍在圈圈裡找人

大罷免全軍覆沒後，行政院啟動內閣改組，昨端出「行動ＡＩ內閣2.0」改組名單。但整份名單新意不足，部長級異動僅五人，且多數...

AI 行動內閣2.0 16人就位 卓揆提出兩個期許

內閣改組，AI行動內閣2.0新戰隊底定，行政院昨（27）日公布16位新閣員，包括經濟部長龔明鑫、國發會主委葉俊顯、衛福部...

內閣新人事新氣象 新任經濟部長龔明鑫 迎戰關稅變局

美國對等關稅衝擊當頭，外界關注經濟部長將陣前換將，改由綠營財經老將，也是資深財經閣員、行政院秘書長龔明鑫出任，首要挑戰即...

內閣新人事新氣象 新任國發會主委葉俊顯 推動 AI 新建設

前中經院長葉俊顯將接任國發會主委，他昨（27）日表示，之所以願意接下重擔，「是因為賴總統、卓院長有打中我，假如我有一點點...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。