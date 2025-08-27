聽新聞
觀察站／內閣2.0新意不足 仍在圈圈裡找人

聯合報／ 本報記者黃婉婷林河名
行政院長卓榮泰（左）今天將宣布內閣新人事，他昨天與將接任經濟部長的行政院秘書長龔明鑫（右）同台出席活動。記者林澔一／攝影
行政院長卓榮泰（左）今天將宣布內閣新人事，他昨天與將接任經濟部長的行政院秘書長龔明鑫（右）同台出席活動。記者林澔一／攝影

大罷免全軍覆沒後，行政院啟動內閣改組，昨端出「行動ＡＩ內閣2.0」改組名單。但整份名單新意不足，部長級異動僅五人，且多數為內部升任或平調，仍是「在圈圈裡找人」，所謂要「調整隊形、加速行動」，恐怕效益不大，也缺乏改革魄力。

賴政府上任之初，曾以「民主大聯盟」為號召，延攬學界、業界人才入閣，或自賴總統「讀書會」拔擢新面孔，盼導入專業觀點、拉近政策與社會的距離。

但結果成效不彰，經濟部長郭智輝更是失言頻頻，引發黨內外不滿；國發會主委劉鏡清也被詬病溝通不良，成為施政包袱。如今人事布局回到「維穩」路線，避免再冒風險。

這次改組缺乏多元色彩，僅數位部、教育部與國發會延攬學界人士；較為吸睛的，只剩奧運羽球金牌李洋與前職棒投手陳義信兩位運動明星入閣。

從運動場踏入官場，固然讓人耳目一新，但李洋缺乏行政歷練，一旦蜜月期過後，能否撐得住考驗，仍是隱憂；陳義信也有類似問題，隔行如隔山，昔日強投能否適應今日官場，同樣面臨考驗。

不過，外界看內閣改組，不僅看熱鬧，也要看門道。郭智輝、劉鏡清等賴總統「讀書會」同學中箭落馬，雖對外稱是身體因素，卻也凸顯賴總統用人的偏私與廣度不足。

更核心的問題是，內閣改組不在名單華不華麗，而在執政心態是否真正轉變。賴總統在去年一月勝選當晚曾說，面對新國會結構，台灣須走向「溝通、協商、參與、合作」，未來很樂意與在野黨領袖共商國是，也將依據憲政體制籌組「民主大聯盟」，用人唯才、不分黨派。但一年多過去了，這些話，何曾印證在朝野互動及內閣人事中呢？

過去一年，行政院與立法院交鋒不斷，綠營卻選擇在朝小野大的格局中一再對撞，終於在大罷免遭民意強烈反噬。如今改組僅止於局部換血，已讓外界感覺誠意不夠，要是再不修正對抗思維，無異於原地踏步。

內閣16人異動…石崇良掌衛福部 葉俊顯掌國發會 數發部長林宜敬

大罷免失敗後，府院黨啟動人事改組。行政院昨公布內閣異動名單，包括十個機關、共十六人。除部分日前已曝光的名單外，昨天新增衛福部長由現任中央健康保險署長石崇良擔任，數位發展部長將由現任次長林宜敬接任，中華經濟研究院前院長葉俊顯出任國發會主委。

史上最年輕部長李洋：行政資歷是挑戰 承諾團隊治理

新成立的運動部、首任部長正式出爐，十二日剛過卅歲生日的兩屆奧運羽球金牌名將李洋確定接任，他表示，自己是選手出身，將推動接...

王齊麟：李洋扮領導者 下決定將全力以赴

年僅卅歲的李洋將出任運動部部長，寫下最年輕部長紀錄。雖然選手退役一年的新部長行政資歷不完整，但形象清新，加上選手時期有兩...

中華職棒名將淡出多年 62歲陳義信出任原民會副主委

內閣改組名單出爐，「假日飛刀手」陳義信步入政壇成為一大亮點，這位六十二歲中華職棒退役老將過去霸氣十足，人生首次進入陌生領...

石崇良接衛福部長 署長任內積極改革健保

內閣人事改組，衛福部也有人事變動，邱泰源確定去職，由現任健保署長石崇良接任衛福部長；衛福部前常務次長周志浩退休後的懸缺，...

期許新衛福部長 醫界：站在懸崖邊 期待系統改革

衛福部長將由現任健保署長石崇良接任，石崇良在衛生行政體系歷練完整，各界表示支持與期許。但台灣面臨超高齡與少子女化，衛福部...

