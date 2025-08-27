觀察站／內閣2.0新意不足 仍在圈圈裡找人

大罷免全軍覆沒後，行政院啟動內閣改組，昨端出「行動ＡＩ內閣2.0」改組名單。但整份名單新意不足，部長級異動僅五人，且多數為內部升任或平調，仍是「在圈圈裡找人」，所謂要「調整隊形、加速行動」，恐怕效益不大，也缺乏改革魄力。

賴政府上任之初，曾以「民主大聯盟」為號召，延攬學界、業界人才入閣，或自賴總統「讀書會」拔擢新面孔，盼導入專業觀點、拉近政策與社會的距離。

但結果成效不彰，經濟部長郭智輝更是失言頻頻，引發黨內外不滿；國發會主委劉鏡清也被詬病溝通不良，成為施政包袱。如今人事布局回到「維穩」路線，避免再冒風險。

這次改組缺乏多元色彩，僅數位部、教育部與國發會延攬學界人士；較為吸睛的，只剩奧運羽球金牌李洋與前職棒投手陳義信兩位運動明星入閣。

從運動場踏入官場，固然讓人耳目一新，但李洋缺乏行政歷練，一旦蜜月期過後，能否撐得住考驗，仍是隱憂；陳義信也有類似問題，隔行如隔山，昔日強投能否適應今日官場，同樣面臨考驗。

不過，外界看內閣改組，不僅看熱鬧，也要看門道。郭智輝、劉鏡清等賴總統「讀書會」同學中箭落馬，雖對外稱是身體因素，卻也凸顯賴總統用人的偏私與廣度不足。

更核心的問題是，內閣改組不在名單華不華麗，而在執政心態是否真正轉變。賴總統在去年一月勝選當晚曾說，面對新國會結構，台灣須走向「溝通、協商、參與、合作」，未來很樂意與在野黨領袖共商國是，也將依據憲政體制籌組「民主大聯盟」，用人唯才、不分黨派。但一年多過去了，這些話，何曾印證在朝野互動及內閣人事中呢？

過去一年，行政院與立法院交鋒不斷，綠營卻選擇在朝小野大的格局中一再對撞，終於在大罷免遭民意強烈反噬。如今改組僅止於局部換血，已讓外界感覺誠意不夠，要是再不修正對抗思維，無異於原地踏步。

商品推薦