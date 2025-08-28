聽新聞
史上最年輕部長李洋：行政資歷是挑戰 承諾團隊治理

聯合報／ 記者曾思儒／台北報導
新任運動部長李洋。圖／聯合報系資料照片
新任運動部長李洋。圖／聯合報系資料照片

新成立的運動部、首任部長正式出爐，十二日剛過卅歲生日的兩屆奧運羽球金牌名將李洋確定接任，他表示，自己是選手出身，將推動接近基層的運動政策，並提出六項重點，期待「新的旅程」能讓台灣運動向上、也向下扎根。

李洋、王齊麟組成的羽球黃金男雙「麟洋配」，東京奧運奪下台灣史上首面羽球金牌，但東京奧運後陷入低潮許久，去年巴黎奧運在不被看好下，以全勝之姿完成連霸，成為奧運羽球男雙第一組衛冕成功的組合；個性沉穩、球風冷靜的李洋在巴黎奧運後急流勇退，轉任國立體育大學副教授及球隊教練。

巴黎奧運回台時，李洋就拋出希望有機會參選中華羽球協會理事長的想法，盼能幫助更多基層選手，後來成為體育暨運動發展部籌備小組的諮詢委員，如今以卅歲之齡接掌運動部，成為史上最年輕部長。他昨天透過社群表示，接任部長是新旅程和重大責任，感謝總統、行政院長和家人，相信自己能承擔任務，會用行動回應這份信任和所有人的期待。

卸下選手身分剛滿一年，李洋表示，會把自身經歷轉化成實際行動，推動更貼近基層、更回應真實需求的運動政策；他坦言，外界或許擔心他的行政資歷不夠完整，這確實也是挑戰，但相信「專業領航、團隊治理」，不會單打獨鬥，運動部將集結專業人才、行政團隊以及各方資源一起向前。

李洋提出六項重點，包括全民運動真正落實、整合資源強化競技發展、推動國際賽事與交流、促進運動產業成長、實踐永續與多元價值，以及投入兒童、青少年與基層培育。

現任體育署署長鄭世忠將擔任運動部政務次長，他表示，李洋曾是國家隊菁英選手，親身體驗過政府在培訓資源與支持上的投入，也透過協會的選訓及參賽輔導過程，過去一年在行政院體育及運動發展部諮詢委員會議給予許多建言，讓運動部有明確業務規畫方向。

鄭世忠說，將建議李洋在現有規畫基礎下，給予幕僚更多指導與想法，讓運動部業務在明年新預算啟動後，能給國人耳目一新，讓運動界更穩健發展。

