王齊麟：李洋扮領導者 下決定將全力以赴

年僅卅歲的李洋將出任運動部部長，寫下最年輕部長紀錄。雖然選手退役一年的新部長行政資歷不完整，但形象清新，加上選手時期有兩面奧運金牌成績，知名度極高，成為最後出線原因。

日前行政院長卓榮泰曾透露，運動部部長人選必須由擁有清新、亮眼形象的人選，李洋、「舉重女神」郭婞淳和網球名將盧彥勳都十分符合條件，不過盧彥勳退役後轉任教練，經營自身網球學院，郭婞淳仍是現役選手，退役後擔任國體大副教授的李洋成最終人選。

體育署署長鄭世忠和國家運動科學中心執行長黃啟煌將在運動部擔任政務次長，鄭世忠熟悉行政體系、黃啟煌擁有運動科學專業，加上選手出身的李洋，「三本柱」兼顧各面向，且都曾在國體大任教，「國體幫」儼然成形。

李洋出任運動部長，體育界一片看好，前中職球員工會理事長、十二強中華隊金牌隊長陳傑憲也表示，李洋可以站在運動員立場發聲，「一定很適合」。

一起打下兩面奧運羽球男雙金牌搭檔王齊麟發文說，無論是在場上還是場下，李洋總是扮演領導者，一旦下定決心做一件事，就會克服萬難全力以赴，對於一位已經功成名就的運動員，李洋可以選擇輕鬆享受人生，如今願意承擔更多責任，這份勇氣讓他深感佩服。

