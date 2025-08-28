聽新聞
中華職棒名將淡出多年 62歲陳義信出任原民會副主委

聯合報／ 記者藍宗標／台北報導
陳義信將出任原民會副主委。圖／聯合報系資料照片
陳義信將出任原民會副主委。圖／聯合報系資料照片

內閣改組名單出爐，「假日飛刀手」陳義信步入政壇成為一大亮點，這位六十二歲中華職棒退役老將過去霸氣十足，人生首次進入陌生領域，未來將面臨不同挑戰；他針對出任原民會副主委一事態度相當低調，只說等到行政院正式發布後，今天再對外說明，談談自己的心得。

陳義信最近一次公開亮相是十一日在美國聖地牙哥，當時美國職棒大聯盟教士隊舉辦「台灣日」，他在教士主場擔任開球貴賓，還被接球的捕手稱讚控球精準。陳義信笑說，為了投出好球練到全身痠痛。

陳義信是花蓮阿美族，曾經效力日本職棒中日龍隊，返台加盟兄弟象隊投出九十二勝，為「黃衫軍」拚出隊史首次三連霸，也是中職史上首位年度MVP得主，後來跳槽台灣大聯盟追加四十九勝，台灣職棒生涯共計一四一勝，在二○○○年季後宣布退休。

場上拉弓動作是陳義信的招牌，讓很多老球迷難忘，也換來「臭屁陳」的封號；他高掛球鞋後轉戰商界，曾在二○○一年代表民進黨參選平地原住民立委，隔年再選台北市議員，只是雙雙落選，後來除了短暫擔任電視轉播球評、偶爾參加中職活動，已經很少在棒球場合露面，昨天確定入閣喚起很多球迷的回憶。

