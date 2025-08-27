石崇良接衛福部長 護理界按讚、盼解決護理痛點

快訊

中央社／ 台北27日電
健保署長石崇良確定接任衛生福利部長。聯合報系資料照片／記者曾原信攝影
現任健保署石崇良確定接任衛生福利部長。護理界肯定表示，石崇良資歷完整，願意溝通且聰明，最重要是了解護理人員困境與心聲，期待他接任後能正中下懷、解決護理痛點。

行政院今天公布「AI行動內閣2.0」陣容，共有16位閣員調整異動。衛生福利部將繼續實踐賴清德總統「健康台灣」的重要政策，未來將由現任中央健康保險署署長石崇良擔任部長。

對於石崇良接任部長職務，政院人士表示，健保是醫療政策中十分重要的一部分，也是賴總統「健康台灣」政策的關鍵拼圖，且與民眾息息相關，政府非常重視，期待未來石崇良能為「三班護病比」等醫療體系問題找出解方。

中華民國護理師護士公會全聯會理事長陳麗琴有著同樣期待，她晚間告訴中央社記者，護理界面臨人力不足、薪資架構不合理等問題，合理薪資才可望吸引人才回流，改善工作環境才能留住人才。

在她看來，石崇良資歷完整，願意溝通且非常聰明，很清楚問題所在，因為他出身醫療第一線，相當了解護理人員困境與心聲。

陳麗琴透露，昨天雙方才開會討論居家護理給付等議題，原本約定要再次開會更全面討論，沒想到石崇良即將升任部長，陳麗琴笑說：「這樣很好啊！」期盼石崇良當上部長之後，可以用正中下懷的方式，解決所有護理痛點。

前衛生福利部次長王必勝則是在臉書（Facebook）寫下「政務嫻熟，歷練完整，聰明靈活，沒有之一。」強調石崇良擔任衛福部長，應該是現在最好的選擇。

石崇良 健保署

