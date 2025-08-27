石崇良接衛福部長 護理界按讚、盼解決護理痛點
現任健保署長石崇良確定接任衛生福利部長。護理界肯定表示，石崇良資歷完整，願意溝通且聰明，最重要是了解護理人員困境與心聲，期待他接任後能正中下懷、解決護理痛點。
行政院今天公布「AI行動內閣2.0」陣容，共有16位閣員調整異動。衛生福利部將繼續實踐賴清德總統「健康台灣」的重要政策，未來將由現任中央健康保險署署長石崇良擔任部長。
對於石崇良接任部長職務，政院人士表示，健保是醫療政策中十分重要的一部分，也是賴總統「健康台灣」政策的關鍵拼圖，且與民眾息息相關，政府非常重視，期待未來石崇良能為「三班護病比」等醫療體系問題找出解方。
中華民國護理師護士公會全聯會理事長陳麗琴有著同樣期待，她晚間告訴中央社記者，護理界面臨人力不足、薪資架構不合理等問題，合理薪資才可望吸引人才回流，改善工作環境才能留住人才。
在她看來，石崇良資歷完整，願意溝通且非常聰明，很清楚問題所在，因為他出身醫療第一線，相當了解護理人員困境與心聲。
陳麗琴透露，昨天雙方才開會討論居家護理給付等議題，原本約定要再次開會更全面討論，沒想到石崇良即將升任部長，陳麗琴笑說：「這樣很好啊！」期盼石崇良當上部長之後，可以用正中下懷的方式，解決所有護理痛點。
前衛生福利部次長王必勝則是在臉書（Facebook）寫下「政務嫻熟，歷練完整，聰明靈活，沒有之一。」強調石崇良擔任衛福部長，應該是現在最好的選擇。
▪ 藍委7仙過海 重啟核三未通過！823罷免併公投開票結果看這裡
▪ 823公投併罷免落幕！重啟核三未通過、藍委7仙過海 圖解各地支持度消長
▪ 談話全文／大罷免遭完封 賴總統：已請卓榮泰留任「啟動必要人事改組」
▪ 圖解726／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言