張惇涵出任政院秘書長 總統府副秘書長可望由鄭俊昇接任

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
行政院啟動內閣改組，政院秘書長由總統府副秘書長張惇涵接任，而據了解，張惇涵的遺缺，可望由民進黨民調中心前主任鄭俊昇接任。然而，鄭俊昇原本預計出任民進黨副秘書長，因此民進黨必須再找尋新任副秘書長。

鄭俊昇曾任民進黨民調中心政務副主任，後來轉往民間擔任精湛民調公司總經理。蔡英文2014年接任黨主席後，鄭俊昇出任民進黨民調中心主任，2020年10月出任台灣地理資訊中心董事長。

鄭俊昇親英色彩鮮明，2019年蔡英文與賴清德進行總統初選，鄭俊昇曾代表蔡英文陣營至民進黨中央查驗母體抽樣程式。但據了解，總統府秘書長潘孟安與鄭俊昇也熟識，鄭俊昇在民間民調公司時，包括新潮流、英系等黨內派系政治人物也經常委託鄭俊昇做民調。

民進黨新任秘書長徐國勇日前曾被問及鄭俊昇將是否將接任黨副秘書長，徐國勇當時證實此項人事並表示，對鄭俊昇有信心，鄭是民調專家，剛好可以補足他的缺點。

如今因為張惇涵轉往政院，據了解，執政高層在多方考量下，已拍板鄭俊昇出任總統府副秘書長。接下來，身兼民進黨主席的賴清德以及徐國勇，還需再尋找新任黨副秘書長。

