內閣改組最大亮點 立委點名石崇良接任衛福部長

行政院27日下午公布，本次「AI行動內閣2.0」陣容，從行政院、國家發展委員會、經濟部、運動部、衛生福利部、數位發展部、環境部、教育部、原住民族委員會以及僑務委員會，共有16位閣員調整異動。立委邱議瑩認為，內閣改組最大亮點，是石崇良接任衛福部長。

邱議瑩表示，她想說說石崇良這個人，因為石崇良是她見過的文官裡面，最勇於突破與創新的人之一。

邱議瑩回憶道，當初她要推動「再生醫療法」的時候，其實遭遇了很多困難。石崇良是當時的醫事司長，石崇良認為當時的環境還不夠成熟到可以推動「再生醫療法」，但石崇良願意從設立特管辦法開始，來推動再生醫療。

邱議瑩說，於是，在2018年就有了特管辦法的成立。後續，石崇良協助開始草擬「再生醫療法」的文字，於是他們兩人一條、一條地來做文字修正。甚至石崇良還陪著她，去拜會時任中研院的陳建仁前副總統，來尋求專家的意見。

邱議瑩強調，在整個修法過程裡，石崇良是官方最大的推手，也是給她最多指導跟幫助的人。如果沒有石崇良，再生醫療法可能仍胎死腹中。今天看到石崇良即將接任衛福部長，她內心實在感到非常的高興，有這樣一個勇於任事並且有前瞻遠見的部長，她相信這是台灣的福氣！

