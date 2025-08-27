劉鏡清請辭…葉俊顯將接掌國發會 扛起財經小內閣政策溝通大任

國發會主委劉鏡清因健康因素請辭，將由前中經院長、現任中研院經濟所研究員葉俊顯接任。學研界出身的葉俊顯，過去他擔任中經院長時，總能用生動言詞闡釋經濟表現，平易近人的說明屢獲好評，未來他如何讓政策說明更接地氣，並在推動重要政策時，扛起跨部會協調的要務，成為最大挑戰。

政府為了回應民意，啟動內閣改組，劉鏡清雖不在改組名單之內，但因健康因素，決定請辭。行政院宣布，新任國發會主委將由學研界出身的葉俊顯接任。

葉俊顯為美國羅徹斯特大學經濟學博士，現職為中央研究院經濟研究所研究員、台灣大學經濟學系兼任教授以及陽明交通大學經營管理研究所兼任教授。2023年1月至2024年5月擔任中經院院長，研究專長為賽局理論、公平機制設計、數理經濟，以及公共與政治經濟學。

過去智庫時期，葉俊顯就多次協助政府規劃政策，熟悉台灣經濟脈動與挑戰，他也是民進黨新境界智庫的成員之一。

他接受媒體訪問時曾提到，自己從小就喜歡數學，但在大學四年間，體悟到要在數學領域中有所成就的人，絕對得是天生對數學有天分的人，他自認沒有那個才能，便轉向報考經濟所。後來他也投入學研界，曾在中央大學任教、也在中研院擔任研究員。

他曾獲得中央大學傑出新進教師獎、中央大學研究傑出獎，更曾拿下國科會傑出研究獎殊榮。

事實上，葉俊顯在擔任中經院長期間說明總體經濟，總能用生動言詞將當前經濟動能描繪地恰到好處，例如製造業採購經理人指數（PMI）碰到連續6個月呈現緊縮，代表著廠商保守以對，他形容「黎明前的夜晚比較長，靜待需求復甦曙光」，或是用「兔打底、龍前行」展望2024年度製造業景氣，將艱澀的總體經濟，轉換成平易近人的說明。

從學研界走向政壇，外界期待，他能夠貢獻所學，將知識化為行動，引領台灣在國際動盪時刻，走向坦途。

國發會素有「小行政院」、「財經小內閣」之稱，執掌多項重要跨部會業務，除了AI新十大建設、六大區域旗艦計畫，還有協助業界出海「打群架」的產業控股公司，以及預計8月28日端出的「創業綻放計畫」，豪砸新台幣3億銀彈，廣發英雄帖，邀全民創業，這些都將是葉俊顯接任後，必須持續推動的重要政策。

而從AI新十大建設、助企業成立產業控股公司，到與六大區域旗艦計畫、數位遊牧等政策，葉俊顯須與國科會、經濟部、財政部溝通，甚至與地方政府密切合作，除了要有良好溝通能力，也要與熟知產業脈動，這將成為上任後的首要考驗。

