快訊

王義川宣布辭政策會執行長 民進黨團幹部7長只剩柯建銘

明天高溫上看38度！午後慎防雷陣雨 下周恐再有熱帶擾動發展

我去函陸方籲提供陸配除籍證明 陸委會證實：數十人陳情遭刁難

劉鏡清請辭…葉俊顯將接掌國發會 扛起財經小內閣政策溝通大任

中央社／ 台北27日電
國發會主委劉鏡清因健康因素請辭，將由前中經院長、現任中研院經濟所研究員葉俊顯（圖）接任。聯合報系資料照／記者曾學仁攝影
國發會主委劉鏡清因健康因素請辭，將由前中經院長、現任中研院經濟所研究員葉俊顯（圖）接任。聯合報系資料照／記者曾學仁攝影

國發會主委劉鏡清因健康因素請辭，將由前中經院長、現任中研院經濟所研究員葉俊顯接任。學研界出身的葉俊顯，過去他擔任中經院長時，總能用生動言詞闡釋經濟表現，平易近人的說明屢獲好評，未來他如何讓政策說明更接地氣，並在推動重要政策時，扛起跨部會協調的要務，成為最大挑戰。

政府為了回應民意，啟動內閣改組，劉鏡清雖不在改組名單之內，但因健康因素，決定請辭。行政院宣布，新任國發會主委將由學研界出身的葉俊顯接任。

葉俊顯為美國羅徹斯特大學經濟學博士，現職為中央研究院經濟研究所研究員、台灣大學經濟學系兼任教授以及陽明交通大學經營管理研究所兼任教授。2023年1月至2024年5月擔任中經院院長，研究專長為賽局理論、公平機制設計、數理經濟，以及公共與政治經濟學。

過去智庫時期，葉俊顯就多次協助政府規劃政策，熟悉台灣經濟脈動與挑戰，他也是民進黨新境界智庫的成員之一。

他接受媒體訪問時曾提到，自己從小就喜歡數學，但在大學四年間，體悟到要在數學領域中有所成就的人，絕對得是天生對數學有天分的人，他自認沒有那個才能，便轉向報考經濟所。後來他也投入學研界，曾在中央大學任教、也在中研院擔任研究員。

他曾獲得中央大學傑出新進教師獎、中央大學研究傑出獎，更曾拿下國科會傑出研究獎殊榮。

事實上，葉俊顯在擔任中經院長期間說明總體經濟，總能用生動言詞將當前經濟動能描繪地恰到好處，例如製造業採購經理人指數（PMI）碰到連續6個月呈現緊縮，代表著廠商保守以對，他形容「黎明前的夜晚比較長，靜待需求復甦曙光」，或是用「兔打底、龍前行」展望2024年度製造業景氣，將艱澀的總體經濟，轉換成平易近人的說明。

從學研界走向政壇，外界期待，他能夠貢獻所學，將知識化為行動，引領台灣在國際動盪時刻，走向坦途。

國發會素有「小行政院」、「財經小內閣」之稱，執掌多項重要跨部會業務，除了AI新十大建設、六大區域旗艦計畫，還有協助業界出海「打群架」的產業控股公司，以及預計8月28日端出的「創業綻放計畫」，豪砸新台幣3億銀彈，廣發英雄帖，邀全民創業，這些都將是葉俊顯接任後，必須持續推動的重要政策。

而從AI新十大建設、助企業成立產業控股公司，到與六大區域旗艦計畫、數位遊牧等政策，葉俊顯須與國科會、經濟部、財政部溝通，甚至與地方政府密切合作，除了要有良好溝通能力，也要與熟知產業脈動，這將成為上任後的首要考驗。

內閣 葉俊顯 國發會 民進黨 中經院 中研院

延伸閱讀

談內閣改組眼眶泛紅 卓榮泰哽咽感謝閣員「只求為國不求名」

影／談內閣改組 卓榮泰感謝閣員的付出與努力

內閣改組16人異動…卓榮泰：過去團隊「只求為國不求名」 盼給新成員鼓勵

術後體重大減因健康請辭 劉鏡清透露：總統都說不正常

相關新聞

整理／李洋、陳義信入閣！16官員異動 「AI行動內閣2.0」留任、新進名單快速掌握

賴政府啟動內閣改組，行政院長卓榮泰將於28日行政院會後公布「AI行動內閣2.0」新隊形...

李洋上任運動部首任部長 發文「新的旅程，初心不變」

兩屆奧運金牌李洋確定擔任運動部首任部長，成為體壇焦點，他對於步入政壇也出回應，將從六個重點出發，強調「新的旅程，初心不變。」李洋也表示針對大家關心的商業合作部分，他已完成所有合規程序，確保公私分明，避免爭議，未來將全心全意投入部長職責。 李洋也提到將以六個重點出發，積極落實總統的體育政策政見，讓台灣運動向上、也向下扎根：一、全民運動真正落實：讓運動成為每個人的生活。二、整合資源強化競技發展：串聯運動部、國訓中心與協會系統，打造更友善、更具競爭力的培訓環境。三、推動國際賽事與交流：讓世界看見台灣運動的實力與風采。四、促進運動產業成長：鼓勵創新、跨界合作，壯大台灣運動產業影響力。五、實踐永續與多元價值：讓運動也能成為推動性別平權、支持身心障礙運動、強化社區活力與高齡健康的核心力量。六、投入兒童、青少年與基層培育：運動從小開始，從校園、社區運動扎根，建構完整、長期的人才培育系統，讓孩子們願意做夢，也有機會實現夢想。

擁5屆議員資歷！竹市民進黨部首位入閣 李妍慧接僑委會副委員長

行政院長卓榮泰24日起啟動「AI行動內閣2.0」改組，今公布多位閣員新名單，其中新竹市民進黨前議員李妍慧，擁有5屆議員資...

將出任行政院秘書長 張惇涵：加強溝通、全力衝衝衝

總統府副秘書長張惇涵將轉任行政院秘書長，肩負行政、立法以及府院黨溝通重任。張惇涵今天在臉書表示，無論做任何工作，「我都是...

挨轟失職！立委不滿葉丙成案未啟動行政調查 鄭英耀：深切檢討

前教育部次長葉丙成任內涉揭露性平案當事人個資。民進黨立委吳沛憶不滿教育部迄今未針對洩密啟動行政調查，今天當面痛罵教育部長...

屢遭外界點名下台 衛福部長邱泰源確定去職「全力配合行政團隊調整」

內閣改組塵埃落定，衛福部長邱泰源確定去職，由現任健保署長石崇良出任。邱泰源今表示，全力配合行政團隊的調整，不管是什麼角色...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。