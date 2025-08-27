衛福部迎「少女石代」 盼石崇良任部長實踐健康台灣

快訊

中央社／ 台北27日電
新任衛福部部長石崇良。聯合報系記者蘇健忠／攝影
從急診醫到接掌衛福部，石崇良EQ高、人緣佳，私下熱愛甜食、粉色點心，藏顆少女心。將任部長消息傳出一片叫好，期待「少女石代」推動系統性改革，實踐健康台灣願景。

行政院今天公布「AI行動內閣2.0」陣容，共有16位閣員調整異動。衛生福利部將繼續實踐賴清德總統「健康台灣」的重要政策，未來將由現任中央健康保險署署長石崇良擔任部長，並由現任疾病管制署署長莊人祥擔任常務次長。

石崇良原本是台大醫院的急診醫師，但在2008年前衛生署長林芳郁時期被延攬進入衛生署，陸續經歷衛生署醫事處處長、企劃處處長，及衛福部綜合規劃司司長、主任秘書、醫事司司長及常務次長等職務。

擔任健保署長主掌健保大水庫期間，石崇良曾笑說自己被稱為「眷村媽媽」，要用有限的金錢想辦法養活一大家子、滿足每個小孩各式各樣的需求。他對各樣實務也親力親為，累積奇佳人緣，將接任衛福部長消息一出，從醫界、藥界到社福圈，無不舉出實際與他合作的經驗，稱讚他是理想人選。

石崇良的醫者仁心，從急診室到衛福部辦公室，他將所有疾病患者都視為親友般，他曾在台灣生命之窗慈善協會舉行的活動，向積極爭取罕見疾病SMA藥物納入健保給付，坐著輪椅行動不便的患者李怡潔說，「我每次都覺得，不該是妳來見我，應該是我去找妳」，面對天價罕藥全民共同承擔，他總說，全台每個人只付不到5元，卻可救1個罕病小朋友，絕對值得。

石崇良目前已推動健康政策與醫療科技評估中心、開放藥品申請藥證同時也可申請健保給付的平行審查制度等，加速新藥納入健保，增加患者用藥可近性，建構能解決用藥困境與治療缺口的百億癌藥基金，廣受病友團體肯定。並致力於藥品給付制度的改革，提供台灣首發新藥等調升健保核價，促進國內製藥發展，深受藥界支持。

石崇良與媒體關係也相當友好，他對媒體詢問總是有問必答，包括複雜難懂的健保業務，認真回答媒體提問，仔細說明來龍去脈與制度設計邏輯，用深入淺出的方式進行政策溝通。

因為行程總是滿檔，電話不免漏接，石崇良即使深夜才有空，也會耐心以訊息確認有沒有需要回覆的事情，讓人不禁懷疑「這個人到底幾點睡」。

和石崇良共事過的員工便常常感嘆，石崇良的一天彷彿有48小時，「署長好像都沒在睡覺」，每天有開不完的會議與活動、研討會需要他親自出席。對於忙碌的他而言，依然懂的拿捏事業與家庭，石崇良曾經和媒體分享，他一定把每個週日留給家人。

有趣的是，石崇良做事快狠準，私下卻有許多少女心的反差萌之處，比如他愛用英倫知名香水，總是人還沒到，就先聞到香味，他還喜歡吃甜甜圈。曾經告訴媒體，只要看到淡粉紅色的小點心，他就覺得一天充滿活力，被醫藥記者私下稱為「少女石代」。

如今在一片叫好聲中將走馬上任，各界都在等著看「少女石代」是不是能推動系統性改革。政院人士表示，健保是醫療政策中十分重要的一部分，也是賴總統「健康台灣」政策的關鍵拼圖，且與民眾息息相關，政府非常重視，期待未來石崇良能為三班護病比等醫療體系問題找出解方。

