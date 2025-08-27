將接任政院副秘書長 阮昭雄：不忘初衷全力以赴
僑委會副委員長阮昭雄將接任行政院副秘書長。阮昭雄今天在社群媒體表示，投入公共事務起心動念是「幫國家做事、為人民服務」，基於內閣調整以及與行政院長卓榮泰情誼，定將不忘初衷、全力以赴。
內閣異動名單出爐，調整影響10個機關、16人。行政院今天透過新聞稿指出，行政院秘書長將由現任總統府副秘書長張惇涵接任，僑務委員會副委員長阮昭雄將接任行政院副秘書長。
阮昭雄曾是卓榮泰擔任台北市議員和立委時的助理、辦公室主任。他下午在臉書發文表示，承蒙行政院長卓榮泰約見徵詢轉任行政院副秘書長的意願，基於內閣總體調整，以及與卓榮泰長期工作的情誼，定將不忘初衷、全力以赴。
阮昭雄提到，謝謝僑委會委員長徐佳青的指導和信任，以及僑委會人員業務的協助，2年7個月的時間能幸運地一起打拚台灣的僑務和外交，是一生殊榮。
阮昭雄也回憶道，十幾年前，接生他兩個孩子的醫生曾在他陪太太產檢時，突然用肯定語氣說，「我不知道您原來是幫國家做事的人」，當時他剛當台北市議員沒多久，那句話卻深深刻在心中。
阮昭雄強調，雖然從政會有很多紛紛擾擾，但想到從事公共事務的初衷，「幫國家做事、為人民服務」就是當時的動心起念。
