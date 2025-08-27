擁5屆議員資歷！竹市民進黨部首位入閣 李妍慧接僑委會副委員長

行政院長卓榮泰24日起啟動「AI行動內閣2.0」改組，今公布多位閣員新名單，其中新竹市民進黨前議員李妍慧，擁有5屆議員資歷，這次接任僑委會副委員長，對此她表示，會扮演好連接台灣跟台僑的角色，全力以赴為台灣僑胞服務。

李妍慧擁有台大外文系、新聞研究所碩士背景，目前是台大國發所博士候選人。她歷任新竹市5屆市議員，曾任民進黨中央發言人、信賴之友會執行長，屬於民進黨中生代「湧言會」核心成員。

去年總統大選期間，李妍慧全力輔選總統賴清德勝選，之後轉往公共服務領域。1年內多次隨團走訪美國、加拿大、捷克及瑞士日內瓦，參與WHO宣講，也曾與湧言會立委赴美觀察總統選舉，近期則在東京六本木日本政策大學院大學訪問研究。

這次接任僑委會副委員長，也是民進黨新竹市黨部首位進行政院接任副閣員的李妍慧表示，獲派新職誠惶誠恐，未來希望扮演好連接台灣跟台橋的角色，全力以赴為台灣僑胞服務。

李妍慧說，過去一年多，她走訪美國及加拿大和日內瓦、捷克等國家，有機會認識一些非常優秀能力想法都出眾的台灣年輕人。這些跟過去地方服務工作完全不同的經歷，是非常珍貴的學習跟體驗。

李妍慧表示，她因緣際會有多次出訪不同國家時，也有機會與台灣在各地的僑胞認識與對話，發現很多年輕僑胞都對台灣有顆愛國之心，且年輕人很優秀又有創意，此次獲行政院長卓榮泰徵詢與提攜，接任僑委會副委員長一職，希望能將更多的創意跟力量帶回台灣。

