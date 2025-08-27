將出任行政院秘書長 張惇涵：加強溝通、全力衝衝衝

快訊

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
總統府副秘書長張惇涵將轉任行政院秘書長。圖／聯合報資料照片
總統府副秘書長張惇涵將轉任行政院秘書長，肩負行政、立法以及府院黨溝通重任。張惇涵今天在臉書表示，無論做任何工作，「我都是決策時冷靜想想，決定後全力衝衝衝」；他強調，行動創新是核心，但會更加強溝通、更加速執行。

大罷免失敗後，賴政府啟動內閣人事調整。行政院長卓榮泰將於明天公布「AI行動內閣2.0」新隊形；行政院發言人李慧芝今表示，從行政院、國家發展委員會、經濟部、運動部、衛生福利部、數位發展部、環境部、教育部、原住民族委員會以及僑務委員會，共16位閣員調整異動。

張惇涵將擔任政院秘書長，他在臉書表示，謝謝大家的關心，了解他的人都知道，無論做任何工作，他都是決策時冷靜想想，決定後全力衝衝衝。「效率、效率、效率，隊形調整，行動創新是核心，但會更加強溝通、更加速執行！」

整理／李洋、陳義信入閣！16官員異動 「AI行動內閣2.0」留任、新進名單快速掌握

賴政府啟動內閣改組，行政院長卓榮泰將於28日行政院會後公布「AI行動內閣2.0」新隊形...

林宜敬接數發部長 成立滿3周年「連換3任部長」

今（27）日是數位發展部成立三周年的日子，隨著執政黨內閣更替，數發部歷經過第一任部長唐鳳、第二任部長黃彥男，第三任數發部...

李洋上任運動部首任部長 發文「新的旅程，初心不變」

兩屆奧運金牌李洋確定擔任運動部首任部長，成為體壇焦點，他對於步入政壇也出回應，將從六個重點出發，強調「新的旅程，初心不變。」李洋也表示針對大家關心的商業合作部分，他已完成所有合規程序，確保公私分明，避免爭議，未來將全心全意投入部長職責。 李洋也提到將以六個重點出發，積極落實總統的體育政策政見，讓台灣運動向上、也向下扎根：一、全民運動真正落實：讓運動成為每個人的生活。二、整合資源強化競技發展：串聯運動部、國訓中心與協會系統，打造更友善、更具競爭力的培訓環境。三、推動國際賽事與交流：讓世界看見台灣運動的實力與風采。四、促進運動產業成長：鼓勵創新、跨界合作，壯大台灣運動產業影響力。五、實踐永續與多元價值：讓運動也能成為推動性別平權、支持身心障礙運動、強化社區活力與高齡健康的核心力量。六、投入兒童、青少年與基層培育：運動從小開始，從校園、社區運動扎根，建構完整、長期的人才培育系統，讓孩子們願意做夢，也有機會實現夢想。

擁5屆議員資歷！竹市民進黨部首位入閣 李妍慧接僑委會副委員長

行政院長卓榮泰24日起啟動「AI行動內閣2.0」改組，今公布多位閣員新名單，其中新竹市民進黨前議員李妍慧，擁有5屆議員資...

