將出任行政院秘書長 張惇涵：加強溝通、全力衝衝衝

兩屆奧運金牌李洋確定擔任運動部首任部長，成為體壇焦點，他對於步入政壇也出回應，將從六個重點出發，強調「新的旅程，初心不變。」李洋也表示針對大家關心的商業合作部分，他已完成所有合規程序，確保公私分明，避免爭議，未來將全心全意投入部長職責。 李洋也提到將以六個重點出發，積極落實總統的體育政策政見，讓台灣運動向上、也向下扎根：一、全民運動真正落實：讓運動成為每個人的生活。二、整合資源強化競技發展：串聯運動部、國訓中心與協會系統，打造更友善、更具競爭力的培訓環境。三、推動國際賽事與交流：讓世界看見台灣運動的實力與風采。四、促進運動產業成長：鼓勵創新、跨界合作，壯大台灣運動產業影響力。五、實踐永續與多元價值：讓運動也能成為推動性別平權、支持身心障礙運動、強化社區活力與高齡健康的核心力量。六、投入兒童、青少年與基層培育：運動從小開始，從校園、社區運動扎根，建構完整、長期的人才培育系統，讓孩子們願意做夢，也有機會實現夢想。

2025-08-27 17:58