將出任行政院秘書長 張惇涵：加強溝通、全力衝衝衝
總統府副秘書長張惇涵將轉任行政院秘書長，肩負行政、立法以及府院黨溝通重任。張惇涵今天在臉書表示，無論做任何工作，「我都是決策時冷靜想想，決定後全力衝衝衝」；他強調，行動創新是核心，但會更加強溝通、更加速執行。
大罷免失敗後，賴政府啟動內閣人事調整。行政院長卓榮泰將於明天公布「AI行動內閣2.0」新隊形；行政院發言人李慧芝今表示，從行政院、國家發展委員會、經濟部、運動部、衛生福利部、數位發展部、環境部、教育部、原住民族委員會以及僑務委員會，共16位閣員調整異動。
張惇涵將擔任政院秘書長，他在臉書表示，謝謝大家的關心，了解他的人都知道，無論做任何工作，他都是決策時冷靜想想，決定後全力衝衝衝。「效率、效率、效率，隊形調整，行動創新是核心，但會更加強溝通、更加速執行！」
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 藍委7仙過海 重啟核三未通過！823罷免併公投開票結果看這裡
▪ 823公投併罷免落幕！重啟核三未通過、藍委7仙過海 圖解各地支持度消長
▪ 談話全文／大罷免遭完封 賴總統：已請卓榮泰留任「啟動必要人事改組」
▪ 圖解726／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
