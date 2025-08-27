聽新聞
屢遭外界點名下台 衛福部長邱泰源確定去職「全力配合行政團隊調整」
內閣改組塵埃落定，衛福部長邱泰源確定去職，由現任健保署長石崇良出任。邱泰源今表示，全力配合行政團隊的調整，不管是什麼角色都可以為人民健康及國家發展奉獻，期望各界繼續推動健康台灣的工作，讓台灣人民更健康。
邱泰源日前屢遭外界點名下台，更傳出行政院長卓榮泰約談他後，不願寫辭職信，昨天還傳出他已開始打包辦公室，但他昨天透過幕僚強調「絕無此事」。今天確定去職後，邱透過衛福部幕僚以文字回應，「全力配合行政團隊的調整，不管是什麼角色都可以為人民健康及國家發展奉獻，期望各界繼續推動健康台灣的工作，讓台灣人民更健康。」
面對新人事消息，石崇良今天仍低調未出面回應媒體詢問。石崇良學歷為高雄醫學大學醫學系、台大公衛學院健康政策與管理研究所博士，過去曾任台大醫院急診醫師，2008年進入衛生署之後，擔任醫事處處長、企劃處處長，以及衛生署升格後的衛福部綜合規劃司長、主任秘書、醫事司長及常務次長，並在健保署發生資安疑慮時出面救火，主動降調健保署長，衛福部經歷完整。
石崇良在健保署任內推動健保各項改革，當面對各項政策協調，一向都是身段柔軟、高EQ，被視為衛福部內最具政策溝通能力的官員之一。
