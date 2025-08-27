林宜敬接數發部長 成立滿3周年「連換3任部長」

快訊

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導

今（27）日是數位發展部成立三周年的日子，隨著執政黨內閣更替，數發部歷經過第一任部長唐鳳、第二任部長黃彥男，第三任數發部長今天確定由現任政務次長林宜敬升任。

三年前，數發部在眾人期待中正式成立，外界對於這個部會期待甚深，尤其，未來全球經濟成長主要都將由人工智慧（AI）驅動，誰能掌握AI軟硬體發展，誰就能擁有更強的國際競爭力。

數發部首任部長由最懂技術的唐鳳擔任，雖然沒有漂亮學歷，但是，唐鳳在科技領域的卓越成就，全球業界有目共睹，唐鳳每次的演講都吸引許多軟體工程師參加，工程師普遍認為，台灣終於有一個懂得軟體產業的部長上任了，這也意味著政府部會的預算，不會只再大量撥給硬體產業，未來，軟體產業也有望在新任部長帶領下，往前跨大步，這對於台灣軟體產業來說是最好的消息。

不過，唐鳳雖然了解軟體產業發展，也深受產業界喜愛，但在政策溝通上，因為溝通內容太偏向科技，每次立委質詢時，總是用科技專業術語來回應，不懂科技的人，幾乎都聽不懂部長說的話有何用意，因而被外界評為是最不接地氣的部長；也由於立委聽不懂數發部長到底要布局哪些科技領域，也看不懂數發部要推行哪些政策，加上當時詐騙橫行，大多來自數發部管轄的Meta、Google，最後，數發部最常被指責的一件事，就是「打詐做不好」。

也正因為「打詐」問題，第二任部長黃彥男一上任後，就構建「打詐通報查詢網」，並且積極找來Meta、Google等平台業者喝咖啡，積極強化打詐，並與電商及電信業者建立聯防機制、推動網路廣告實名制等防詐措施，強化打擊數位詐騙。

而林宜敬也是在黃彥男任內，擔任政務次長。林宜敬對於打詐也不遺餘力，他日前在「Meta全民打詐行動論壇」中就表示，他上任以來，就積極遊說Meta，「你不能當一個bystander（旁觀者），Meta應該加入好人的一方，積極加入打詐的工作。」尤其，Meta軟硬體資源比政府多、工程師比政府多，Meta在不侵犯到個人隱私的前提下，能夠接觸到更多資料，也能清楚詐騙集團如何運作。他上任後，積極與Meta團隊開會，討論如何加強打詐。

而林宜敬對於台灣的數位發展未來也相當有感，今年數發部到高雄市茂林區衛生所，視察由行動通信業者建置研發的「5G遠距診療平台」時，林宜敬也曾有感談到，「我也是來自偏鄉，我老家在南投鹿谷鄉秀峰村，那邊人口比茂林這邊還要少。我祖父出生於1884年，據我爸爸說，我祖父以前是個中醫，以前出去看病，經常是騎著馬出去，而我大伯父是日據時代去日本唸醫學院，是西醫，那時候在行醫就是騎腳踏車，常常得走山路，真的很辛苦。」

隨著時代進步，現在不需要騎馬、騎腳踏車，只要有5G技術，就可以進行遠距醫療，山區長者也不用舟車勞頓去市區醫院看病，林宜敬有感而發談到，「利用新科技，一定可以讓偏鄉生活大大改善。」

林宜敬出身南投鹿港林家，母親是作家嶺月，出身鹿港丁家，她曾出版200多本書；雖然母親是文化人，不過，林宜敬大學專業讀的是資通訊工程，並於1995年取得美國布朗大學電腦科學博士學位，曾任職美國IBM華生研究中心擔任博士後研究員，直到1996年返台，先後於華通電腦、趨勢科技服務，他在趨勢科技當軟體工程師的期間，曾結合電腦語音辨識及語言分析製作了一個英文語音教育軟體，成為2002年創立艾爾科技的契機。除此之外，他也經常在臉書上撰寫短文，書寫內容涵蓋經濟、科技、局勢，目前他的臉書帳號擁有逾5萬名追蹤者。

如今，林宜敬接下了數發部長職務，未來，林宜敬如何運用他的專業帶領數發部走向全新未來，也讓外界相當關注。

Meta 軟體 唐鳳 打詐 數發部 林宜敬 黃彥男

