談內閣改組眼眶泛紅 卓榮泰哽咽感謝閣員「只求為國不求名」

內閣異動名單出爐，調整16人。行政院長卓榮泰下午出席「信託業推動信託2.0計畫評鑑」頒獎典禮，會前受訪時回答內閣改組相關問題。卓榮泰表示，過去15個多月以來，所有內閣同仁非常努力合作，他們都是「只求為國不求名」，為了國家發展跟國家利益，未考慮個人名與利，內閣團隊也以此互相鼓勵。

卓榮泰稍有哽咽、眼眶微紅，感謝國發會主委劉鏡清、經濟部長郭智輝、數發部長黃彥男及衛福部長邱泰源的付出。稱讚他們為國家整體發展奠定雄厚基礎、為經濟發展擘化未來藍圖，尤其是AI時代來臨，數位經濟、技術也為國家推動AI新時代建設打下重要基礎，並在總統治國裡面「健康台灣」領域向前邁進。卓揆肯定他們過去的貢獻，並表達感謝。

新一波內閣改組啟動，行政院秘書長龔明鑫（右）將接任經濟部長，下午與行政院長卓榮泰（中）、金管會主委彭金隆（左）等人出席「信託業推動信託2.0計畫評鑑」。記者林澔一／攝影

