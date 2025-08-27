石崇良接任衛福部長 社福團體、醫改會提期許

現任健保署長石崇良將接衛福部長，社福團體讚他熟悉實務，對其接任樂觀其成，並盼翻轉政府和民間組織關係成「夥伴」。醫改會則提終結性暴力包庇體系、保障醫護勞權等期許。

行政院今天公布「AI行動內閣2.0」陣容，共有16位閣員調整異動。衛生福利部將繼續實踐賴清德總統「健康台灣」的重要政策，未來將由現任中央健康保險署署長石崇良擔任部長，並由現任疾病管制署署長莊人祥擔任常務次長。

台灣社福總盟秘書長孫一信告訴中央社記者，石崇良對實務非常熟悉，對社福議題也有相當了解，台灣社福總盟每年舉辦的社區整合照顧研討會，他都會親自出席、參與論壇。

孫一信說，石崇良擔任健保署長期間，對於在宅醫療、在家住院、特殊需求牙科等弱勢團體需求的議題，都非常了解；在他先前擔任醫事司長時，也為推動經訓練的非醫護人員抽痰等事情，積極與護理界溝通，改善社福機構人力不足問題。

孫一信指出，石崇良非常了解醫療實務現場，對於社福的需求與期待，也能快速掌握重點、提供協助，因此對於由他接任衛福部長，樂觀其成。

對於石崇良接掌後的衛生福利部，孫一信表示，期待持續加強協助醫療缺乏區的特殊病患、促進醫療人員進入偏鄉離島，並將在宅醫療和在家住院計畫擴及身障、長照機構。

孫一信表示，更盼望落實「社會福利基本法」第14條規定，讓各項法令社會福利服務業務的委辦關係，能更加合理化，將「事前協商」變成制度。希望衛福部在石崇良帶領下，攜手民間提供更優質的福利服務，翻轉政府和民間非營利組織的關係，從「夥計關係」成為「夥伴關係」。

台灣醫療改革基金會則透過臉書（Facebook）發文表示，期許石崇良要擔任1名解決問題、以民為念、勇於改革的部長。

醫改會表示，盼新部長終結性暴力包庇體系，完善「醫事查詢系統」，建立機構管理機制，避免再發生；並搶救崩潰中的第一線，從根本解決護理人力荒、急診壅塞與病床關床等系統性問題，而非撒錢補助治標；此外監測日益蓬勃的自費，確保健保的服務涵蓋率。

此外，醫改會也盼衛福部保障醫護勞動人權，推動友善職場與「醫療法」修法，讓基層醫護能夠實質參與醫療院所管理；並重建公平的支付正義，改革健保支付制度，讓醫療回歸專業價值，讓好的醫療被看見、被珍惜、被給付。

