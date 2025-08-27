快訊

台鹽綠能弊案 鴻暉每月匯4萬給蘇坤煌前妻！她稱「是贍養費」

獨／釀全台863人受害…檢破恐怖偷拍暗網 淫魔遭重判16年

普發一萬完成朝野黨團協商！ 特別預算公布後一個月內發放

挨轟失職！立委不滿葉丙成案未啟動行政調查 鄭英耀：深切檢討

中央社／ 台北27日電
前教育部次長葉丙成任內涉揭露性平案當事人個資。圖／聯合報系資料照片
前教育部次長葉丙成任內涉揭露性平案當事人個資。圖／聯合報系資料照片

教育部次長葉丙成任內涉揭露性平案當事人個資。民進黨立委吳沛憶不滿教育部迄今未針對洩密啟動行政調查，今天當面痛罵教育部長鄭英耀失職，要求教育部儘速啟動調查。對此，鄭英耀並未承諾，僅說會深切檢討，依法追究檢討。

立法院財政、內政、經濟、教育及文化、交通、社會福利及衛生環境委員會今天聯席審議「中央政府丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別預算案」。

吳沛憶質詢時表示，有關於葉丙成案件，性平會的調查結果，給教育部2個建議，一是有關違反個資法部分，不屬於性平會調查範圍，請教育部調查；二是有關於政務人員有無違反公務人員服務法問題，不屬於性平會的權責，請教育部調查。

吳沛憶問鄭英耀，「教育部不知道自己可以啟動調查嗎？」案件發生多久了，還要性平會來告訴教育部必須啟動行政調查嗎。立法院教育及文化委員會立委在今年4月也發文給教育部，教育部4月就可以啟動行動調查，「當時有啟動嗎？」

鄭英耀說，教育部理解葉丙成在網路上的不當揭露，當時都是劍指其違反性平法，但是從整個法令來看，葉丙成事實上不是台大性平啟動的直接相關人，也不是教育部負責性平業務。

鄭英耀的說法，引發吳沛憶不滿。她連番問，「有沒有啟動行政調查？」鄭英耀坦言，性平的初步認定是沒有，沒有啟動。

吳沛憶說，難怪外界說教育部包庇，拖了4個月，繞了一圈，丟臉、失職，「教育部什麼時候要啟動行政調查？」不是人下台就沒事，要釐清事實真相，這件事這麼重要是因為如果受害人的個資可能有洩密的風險，受害者未來連申訴都不敢踏出這一步。

由於鄭英耀未承諾要啟動行政調查，會議主席、民進黨立委賴惠員都勸鄭英耀給一個承諾，鄭英耀只說，教育部內部一定會依法究責，內部會深切檢討，依法追究檢討。

吳沛憶表示，已經4個月了，趕快有所作為，該調查就調查。

教育部 鄭英耀 吳沛憶 葉丙成 性平案

延伸閱讀

數位部長由次長林宜敬升任 明新科大前校長接葉丙成遺缺

劉世芳、鄭英耀「一邊一國」惹議 鍾小平告發：搞台獨怎可當部長？

葉丙成從未說「對不起」 Y女現身說法、已向北檢提告

調查認定葉丙成未違性平法 當事台大生：被執政團隊再次鐵拳

相關新聞

整理／李洋、陳義信入閣！16官員異動 「AI行動內閣2.0」留任、新進名單快速掌握

賴政府啟動內閣改組，行政院長卓榮泰將於28日行政院會後公布「AI行動內閣2.0」新隊形...

林宜敬接數發部長 成立滿3周年「連換3任部長」

今（27）日是數位發展部成立三周年的日子，隨著執政黨內閣更替，數發部歷經過第一任部長唐鳳、第二任部長黃彥男，第三任數發部...

挨轟失職！立委不滿葉丙成案未啟動行政調查 鄭英耀：深切檢討

前教育部次長葉丙成任內涉揭露性平案當事人個資。民進黨立委吳沛憶不滿教育部迄今未針對洩密啟動行政調查，今天當面痛罵教育部長...

屢遭外界點名下台 衛福部長邱泰源確定去職「全力配合行政團隊調整」

內閣改組塵埃落定，衛福部長邱泰源確定去職，由現任健保署長石崇良出任。邱泰源今表示，全力配合行政團隊的調整，不管是什麼角色...

談內閣改組眼眶泛紅 卓榮泰哽咽感謝閣員「只求為國不求名」

內閣異動名單出爐，調整16人。行政院長卓榮泰下午出席「信託業推動信託2.0計畫評鑑」頒獎典禮，會前受訪時回答內閣改組相關...

祝賀李洋掌運動部 洪孟楷籲：賴政府別把金牌國手演變成樣板

兩屆奧運金牌李洋確定擔任運動部首任部長，引發討論，國民黨立委洪孟楷也特別於社群發文祝賀。洪孟楷表示，恭喜金牌國手李洋將任...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。