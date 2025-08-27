挨轟失職！立委不滿葉丙成案未啟動行政調查 鄭英耀：深切檢討
前教育部次長葉丙成任內涉揭露性平案當事人個資。民進黨立委吳沛憶不滿教育部迄今未針對洩密啟動行政調查，今天當面痛罵教育部長鄭英耀失職，要求教育部儘速啟動調查。對此，鄭英耀並未承諾，僅說會深切檢討，依法追究檢討。
立法院財政、內政、經濟、教育及文化、交通、社會福利及衛生環境委員會今天聯席審議「中央政府丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別預算案」。
吳沛憶質詢時表示，有關於葉丙成案件，性平會的調查結果，給教育部2個建議，一是有關違反個資法部分，不屬於性平會調查範圍，請教育部調查；二是有關於政務人員有無違反公務人員服務法問題，不屬於性平會的權責，請教育部調查。
吳沛憶問鄭英耀，「教育部不知道自己可以啟動調查嗎？」案件發生多久了，還要性平會來告訴教育部必須啟動行政調查嗎。立法院教育及文化委員會立委在今年4月也發文給教育部，教育部4月就可以啟動行動調查，「當時有啟動嗎？」
鄭英耀說，教育部理解葉丙成在網路上的不當揭露，當時都是劍指其違反性平法，但是從整個法令來看，葉丙成事實上不是台大性平啟動的直接相關人，也不是教育部負責性平業務。
鄭英耀的說法，引發吳沛憶不滿。她連番問，「有沒有啟動行政調查？」鄭英耀坦言，性平的初步認定是沒有，沒有啟動。
吳沛憶說，難怪外界說教育部包庇，拖了4個月，繞了一圈，丟臉、失職，「教育部什麼時候要啟動行政調查？」不是人下台就沒事，要釐清事實真相，這件事這麼重要是因為如果受害人的個資可能有洩密的風險，受害者未來連申訴都不敢踏出這一步。
由於鄭英耀未承諾要啟動行政調查，會議主席、民進黨立委賴惠員都勸鄭英耀給一個承諾，鄭英耀只說，教育部內部一定會依法究責，內部會深切檢討，依法追究檢討。
吳沛憶表示，已經4個月了，趕快有所作為，該調查就調查。
