祝賀李洋掌運動部 洪孟楷籲：賴政府別把金牌國手演變成樣板

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
國民黨立委洪孟楷。圖／聯合報系資料照片
兩屆奧運金牌李洋確定擔任運動部首任部長，引發討論，國民黨立委洪孟楷也特別於社群發文祝賀。洪孟楷表示，恭喜金牌國手李洋將任首屆運動部長，期待達成四大核心方向，做出令國人滿意成績；他也向民進黨政府喊話，既然重用李洋，就讓李洋好好發揮專業，尊重新部長的理念，不要最後演變把金牌國手當樣板。

洪孟楷分析，本次內閣改組，要說唯一亮點，絕對是年僅30歲的金牌國手李洋榮任首屆的運動部長，李洋與他是同住林口的鄉親、也是同中山國中的學長學弟，以台灣體育長期發展的正向角度來看，期待李洋能夠新人新氣象，好好的發揮羽球場上的拚勁與衝勁，為台灣體育走出一條金牌大道。

洪孟楷指出，運動部的催生，包括組織條例等審查，他一直是在野陣營主要的提案者之一，身為長期的棒球迷、運動迷，更深知運動是最不分黨派、不分族群的團結項目，每個國際賽滿場青天白日滿地紅的感動，是最美的風景和畫面，任何人有心承擔運動部長的角色，他都給予最大的尊重及祝福。

洪孟楷期待，李洋能夠發揮運動部成立時朝野的共同期待，達成四大核心價值，分別是人才培育、國際交流、產業發展、永續樂活等四大目標，讓台灣的好手一棒接一棒、棒棒是強棒，讓每個項目都能有金牌的繼續誕生。

洪孟楷表示，政治是一時，台灣的體育發展是永久；身為在野黨的立委，一定還是秉持專業監督、理性把關，絕不會雙標，也呼籲民進黨政府，既然重用李洋，就讓李洋好好發揮專業，尊重新部長的理念，不要最後演變把金牌國手當樣板，期許李洋做好首屆部長任務，能夠做出成績，相信是國人共同的期待。

奧運羽球男雙金牌選手李洋將出任首位運動部長。圖／聯合報系資料照片
