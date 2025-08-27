確定卸任衛福部長 邱泰源：全力配合行政團隊調整
立法院長韓國瑜下午主持立法院黨團協商，研商「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例第三條、第六條及第九條條文修正草案」案。針對衛福部長確定由健保署長石崇良升任，邱泰源受訪時表示「全力配合行政團隊的調整，不管是什麼角色都可以為人民健康及國家發展奉獻，期望各界繼續推動健康台灣的工作，讓台灣人民更健康。」
FB留言