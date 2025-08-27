影／談內閣改組 卓榮泰感謝閣員的付出與努力

行政院長卓榮泰下午出席「信託業推動信託2.0計畫評鑑」頒獎典禮，會前受訪時回答內閣改組相關問題，對即將離開閣員的辛勞付出表達感謝。

卓榮泰表示這段時間所有內閣同仁都非常的努力合作，為了國家發展與利益從未想到個人，過去行政團隊以「只求為國不求名」相互鼓勵，感謝國發會主委劉鏡清、經濟部長郭智輝、數發部長黃彥男及衛福部長邱泰源先前付出，期待各界能以更鼓勵的心情看待新內閣團隊，也期盼成員能發揮所長，為「行動AI內閣2.0」努力。

行政院長卓榮泰下午出席「信託業推動信託2.0計畫評鑑」頒獎典禮，會前受訪時回答內閣改組相關問題，對即將離開閣員的辛勞付出表達感謝。記者林澔一／攝影

商品推薦